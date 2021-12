Qui est le mari de Jennifer Lawrence ?

Après que Jennifer Lawrence a été vue en train de montrer son baby bump sur le tapis rouge, les fans se sont demandé qui était son mari et son bébé papa.

Jennifer Lawrence est connue pour ses rôles dans Jeux de la faim et Passagers et son dernier, Ne cherchez pas, sortira le 10 décembre aux États-Unis.

Jennifer Lawrence est mariée au galeriste Cooke Maroney. Jennifer et Cooke ont commencé à sortir ensemble en 2018 et en février 2019, ils étaient fiancés.

Jennifer et Cooke ont organisé un somptueux mariage à Rhode Island en octobre 2019. Avant leur mariage, le couple avait réussi à garder leur romance hors de vue du public.

Ils auraient partagé leur temps entre le Lower Manhattan, à New York et Beverly Hills, en Californie.

Le bébé de Jennifer et Cooke devrait arriver entre décembre 2021 et janvier 2022. Un initié a déclaré Mode de vie que « ça va être un bébé de Noël ou du Nouvel An ».