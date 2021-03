Mission Lucy: visite de la NASA aux astéroïdes troyens

La mission Lucy est une sonde de la NASA dont le lancement est prévu pour octobre 2021 et qui explorera un ensemble de astéroïdes près de Jupiter connu sous le nom de chevaux de Troie. Ces anciennes roches spatiales contiennent des indices importants sur la création de notre système solaire et, potentiellement, sur l’origine de la vie sur Terre.

Avec une mission appelée Psyché , Lucy a été approuvée en janvier 2017 dans le cadre du programme Discovery de la NASA, qui soutient des missions planétaires ciblées et relativement bon marché dont les coûts de développement sont plafonnés à environ 450 millions de dollars. Un an après l’approbation, la mission était officiellement donné un horaire et un ensemble de huit cibles astéroïdes.

Lucy porte le nom d’une femme célèbre Australopithecus afarensis fossile trouvé en Éthiopie qui, en tant que parent des humains modernes, a contribué à éclairer l’évolution de notre espèce. On espère que le vaisseau spatial Lucy élucidera de la même manière les premiers jours de notre système solaire.

Taille et instruments de l’engin spatial Lucy

Un concept d’artiste de la mission Lucy de la NASA, qui étudiera les astéroïdes troyens de Jupiter. (Crédit d’image: Southwest Research Institute)

Lucy s’étend sur plus de 14 mètres d’une pointe à l’autre, plus grande qu’un bâtiment de 4 étages, bien qu’une grande partie de cette largeur soit constituée des énormes panneaux solaires utilisés pour alimenter le vaisseau spatial, selon NASA . Le vaisseau spatial portera un instrument capable de mesurer les températures de surface de ses astéroïdes cibles, fournissant des informations sur leur composition, deux caméras haute résolution et un appareil qui utilise la lumière infrarouge pour inspecter et identifier la glace, la matière organique et différents minéraux dans chaque astéroïde.

La NASA devrait lancer Lucy pour sa mission de 12 ans en octobre 2021 sur une fusée Atlas V 401 de Cap Canaveral en Floride, selon l’agence . Le coût total du lancement de l’engin spatial est d’environ 148,3 millions de dollars, ce qui comprend le service de lancement et d’autres coûts liés à la mission.

Représentation d’artiste du vaisseau spatial Lucy avec des panneaux solaires étendus, étudiant les astéroïdes. (Crédit d’image: SwRI)

Cibles de la mission Lucy: les astéroïdes troyens

Les principaux objets d’étude de la sonde sont les astéroïdes troyens. On pense que ces objets sont des restes du disque primordial qui a formé le soleil et les planètes, qui ont été capturés par la gravité de Jupiter quelque temps près du début du système solaire.

Lucy sera la première mission à visiter les chevaux de Troie, qui portent chacun le nom de personnages célèbres de la guerre de Troie dans la mythologie grecque.

Selon NASA , les chevaux de Troie partagent l’orbite de Jupiter autour du soleil en deux groupes lâches, l’un étant légèrement en avant de la géante gazeuse et l’autre derrière. « Les chevaux de Troie sont stabilisés par le soleil et sa plus grande planète dans un acte d’équilibrage gravitationnel », a écrit l’agence.

Après avoir été lancé depuis la Terre, le vaisseau spatial effectuera d’abord un survol rapide d’un astéroïde de la ceinture principale en 2025. La petite roche spatiale est nommée 52246 Donaldjohanson en l’honneur du paléontologue qui a découvert le fossile Lucy. Situé entre Mars et Jupiter, le survol servira principalement de test pour les instruments de l’engin spatial, selon le Institut de recherche du sud-ouest (SwRI) , ce qui aide à superviser le métier.

Un diagramme de l’itinéraire de Lucy parmi les astéroïdes troyens qui traînent et mènent Jupiter. (Crédit d’image: Southwest Research Institute)

Si tout se passe comme prévu, entre 2027 et 2033, Lucy survolera six astéroïdes troyens, dont trois sous-classes d’astéroïdes différentes et deux objets qui tournent l’un autour de l’autre. La NASA a dit « aucune autre mission spatiale de l’histoire n’a été lancée vers autant de destinations différentes sur des orbites indépendantes autour de notre soleil ».

Les objectifs de la mission comprennent les astéroïdes de type C, de type D et de type P, chacun d’entre eux aidera les scientifiques à mieux comprendre la genèse du système solaire, selon SwRI .

Que sont les astéroïdes de type C?

Lucy volera près de deux astéroïdes de type C: l’objet principal de la ceinture d’astéroïdes mentionné précédemment Donaldjohanson et un cheval de Troie nommé Eurybates.

Les astéroïdes de type C sont riches en carbone et sont à l’origine de la plupart des météorites sur Terre. Le OSIRIS-REx et Hayabusa 2 des missions ont déjà collecté des échantillons d’astéroïdes de type C pour les ramener sur notre planète pour étude.

Lire la suite: Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a presque trop réussi à collecter la poussière d’astéroïdes.

Que sont les astéroïdes de type D et de type P?

Il inspectera également deux astéroïdes de type D, nommés Leucus et Orus, et trois astéroïdes de type P, l’un nommé Polymele et une paire d’astéroïdes binaires en orbite autour de l’autre appelée Patroclus et Menoetius.

Les astéroïdes de type D et de type P sont beaucoup plus rouges que les astéroïdes de type C et sont supposés être riches en éléments organiques et volatils. Aucune mission n’a jamais survolé un astéroïde de type D ou P auparavant.

On s’attend à ce que les astéroïdes fournissent une mine d’informations, en particulier sur la matière organique qui aurait plu sur notre planète à ses débuts et a potentiellement contribué à déclencher la création d’organismes vivants. On pense également que chaque cible contient de la glace d’eau sous sa surface rocheuse.

La rencontre finale avec Patrocle et Menoetius est considérée comme particulièrement spéciale car la paire passe la plupart de son temps en orbite au-dessus du plan écliptique principal du système solaire et est donc difficile à atteindre. La paire d’astéroïdes insaisissable traversera une région accessible à Lucy en mars 2033, lorsque le vaisseau spatial doit les atteindre.