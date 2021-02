L’héritage de la panthère noire se poursuivra dans The Falcon and the Winter Soldier

En l’absence de projets sur grand écran, les fans de MCU sont reconnaissants pour les émissions Disney + dans lesquelles la franchise s’est développée. L’un des spectacles les plus attendus du pack est le prochain Le faucon et le soldat de l’hiver. Malcolm Spellman, qui jouera le rôle de showrunner sur la série, a récemment révélé lors d’une interview que l’intention était de s’appuyer sur le travail effectué par le Panthère noire film dans la promotion de la diversité raciale parmi les super-héros.

« Quand vous commencez à voir l’impact direct d’un super-héros noir sur mon neveu, c’est marqué dans mon cerveau. Je crois que Falcon and the Winter Soldier est une belle progression avec le manteau qui [Black Panther director Ryan] Coogler et Chadwick [Boseman] nous a quittés. Je crois vraiment que ces icônes noires géantes sont nécessaires, non seulement pour les enfants noirs, mais aussi pour que les enfants blancs commencent à s’imprégner – notre peuple est grand et héroïque. «

contrairement à Panthère noire, qui se déroule dans la nation afro-futuriste de Wakanda, Le faucon et le soldat de l’hiver se déroule dans une réalité beaucoup plus ancrée, même si elle comporte des ailes qui vous permettent de voler et un bras artificiel enrobé de vibranium.

L’histoire se déroule après les événements de Avengers: Fin de partie. Steve Rogers s’est retiré de son rôle de Captain America et a transmis son bouclier à Sam Wilson alias Falcon, interprété par Anthony Mackie. Quand un nouveau complot est découvert pour débarrasser le monde des super-héros, orchestré par le baron Zemo, c’est à Falcon de faire équipe avec le frenemy éternel Bucky Barnes alias The Winter Soldier, joué par Sebastian Stan, pour déjouer le plan de Zemo.

Pour de nombreux fans, le principal attrait de la nouvelle série est la promesse de notre premier regard sur le nouveau Captain America. Beaucoup supposent que depuis que Steve a donné son bouclier à Sam, c’est lui qui deviendra le nouveau Captain America. Mais dans une précédente interview, Mackie avait insisté sur le fait que ce n’était pas nécessairement le cas, et la question de savoir qui sera le nouveau Captain America est toujours en suspens.

«Tu vois, à la fin de Endgame, Sam n’a pas accepté le bouclier. Si tu te souviens, il a dit à Steve [Rogers], « Cela ne vous semble pas normal parce que le bouclier est à vous. » Donc, la série est un long moyen de déterminer qui sera Captain America. Où va finir le bouclier? Et qui va être Captain America, et est-ce que ce surnom va revenir. Quelqu’un va-t-il à nouveau retenir ce surnom? «

Sur la base des remarques de Spellman, il semble que le voyage de Sam pour devenir l’héritier de Steve Rogers dans le secteur des super-héros sera compliqué. Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. Après un an de retards, la série devrait maintenant sortir le 19 mars sur Disney +. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois sur TVLine.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Black Panther, Disney Plus, Streaming