GTA 6 avec trois nouveaux héros complètement divulgués sur le réseau

Le GTA 6 tant attendu, avec un vaste monde ouvert et trois nouveaux héros, dont l’un est un policier, a été divulgué sur le réseau avec tout le contenu disponible.

Il révèle un grand nombre de détails sur la suite tant attendue de la série d’actions criminelles. En particulier, on sait maintenant que GTA VI aura à nouveau trois personnages principaux : Casey, Ricardo et Rose.

Ensemble, ils vont construire un empire criminel, chacun influençant la situation à sa manière. Le plus excitant, c’est que Rose sera policière. Cela lui donnera des options de jeu uniques.

Par exemple, elle peut éloigner des témoins de la scène du crime, abaissant son niveau de recherche.

Rose

Le document indique que Rose peut sembler être un personnage positif.

Cependant, les joueurs de GTA 6 pourraient penser que la jeune fille vient de se retrouver dans une situation terrible : elle a un travail dangereux, ses collègues ne l’apprécient pas à cause de son sexe, et elle a récemment perdu son mari.

Elle est la mauvaise personne, comme tous les héros de Grand Theft Auto.

Ricardo

Ricardo est un autre héros de GTA 6 associé aux forces de l’ordre mais dans le passé. Il était agent spécial en Colombie mais a pris sa retraite. Depuis son enfance, il a regardé la vie luxueuse des chefs de cartel, alors maintenant il aspire à une telle vie.

Il semble que Ricardo ait les valeurs morales les plus élevées, mais en réalité, il n’a que le sang-froid. Il sait que tout conflit nuit aux affaires, alors il essaie de les éviter et de penser sobrement, sans émotions. Ricardo est un fan ardent et, en même temps, très téméraire.

Casey

Le troisième héros de GTA VI sera Casey. Il ressemblerait à Trevor de GTA 5 s’il n’était pas complètement dingue. Si Trevor aimait ce qu’il faisait, alors Casey ne voit pas ce plaisir.

Il est juste prêt à laisser tomber la moralité quand il s’agit d’argent. Casey est un boxeur professionnel, il lui est donc difficile de résister aux stimulants sportifs.