Le film Gambit annulé « traumatisé » Channing Tatum

Channing Tatum était prêt à jouer Gambit dans un film solo torride avant qu’il ne soit mis sur les tablettes et il n’a même pas pu regarder un film Marvel depuis.

Jouer le favori des fans X Men le super-héros Gambit aurait été un rôle de rêve pour Channing Tatum, mais ce n’était tout simplement pas censé l’être. À un moment donné, Channing était à bord pour jouer Gambit dans un film Marvel autonome qui était en développement à la 20th Century Fox en 2016. Tatum prévoyait également de co-réaliser le film avec son partenaire de production de longue date Reid Carolin, avec qui il a depuis partagé les tâches de réalisation. avec sur le prochain film MGM Chien. Le couple avait également co-écrit le scénario qui présentait une vision « torride » du personnage et aurait vraisemblablement été classé R.

Pour le meilleur ou pour le pire, le Gambit le film a finalement été annulé avant que les caméras ne commencent à tourner. Par Variété, Tatum s’est un peu ouvert sur l’annulation du film. Il note que le studio ne voulait pas laisser Tatum et Carolin co-diriger le long métrage, même si l’acteur était toujours prêt à jouer Gambit. Qu’il puisse ou non co-réaliser, Tatum était toujours ravi du scénario et de cette nouvelle version du personnage de Gambit qu’ils avaient en tête.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Ils voulaient tout le monde sauf nous, essentiellement, parce que nous n’avions jamais rien réalisé … Ils l’appelleraient » flamboyant « dans sa description. Je ne le ferais pas – c’était juste la personne la plus cool. Il pouvait tout faire. La plupart des super-héros, leurs tenues sont utilitaires. Batman a sa ceinture. Gambit est comme, ‘Non, cette merde est juste voler, mon frère ! Cette merde a défilé sur la piste de Paris l’année dernière.’ Il porte juste des trucs tellement dopants parce qu’il aime la mode.

Carolin raconte comment leur idée était de faire un film de super-héros de comédie romantique qui ressemblait au ton de Dead Pool, un film de super-héros très réussi qui a également été classé R. Le projet a également avancé assez loin dans le processus de pré-production avant d’être abandonné, car ils avaient ouvert un bureau de production et avaient mis en place leur distribution complète avec des plans pour commencer le tournage à la Nouvelle-Orléans. Un mauvais timing a finalement tué Gambit L’acquisition de Fox par Disney en 2019 a-t-elle entraîné l’abandon de tous les plans créatifs pour les X-Men, probablement afin qu’ils puissent être réintroduits dans le cadre du MCU.

En toute honnêteté, Tatum dit qu’il a été dévasté quand Gambit a été annulé. En fait, il n’a même pas pu regarder quelconque Film Marvel depuis, car il lui est impossible de ne pas penser à son malheur Gambit film.





« Une fois que ‘Gambit’ est parti, j’étais tellement traumatisé. J’ai éteint ma machine Marvel. Je n’ai pu voir aucun des films. J’ai adoré ce personnage. C’était trop triste. C’était comme perdre un ami parce que j’étais tellement prêt à le jouer. J’aimerais qu’ils reconsidèrent, parce que c’est un très bon projet. Peut-être un jour. »

Channing Tatum n’a pas encore abandonné tout espoir





merveille

Channing Tatum n’a pas fermé le livre sur Gambit à l’instant. Le scénario est toujours sur l’étagère et le désir de jouer le personnage est toujours en haut de la liste de souhaits de Tatum. Il admet qu’il serait heureux de jouer à Gambit si les nouveaux ayants droit décident que le projet vaut la peine d’être revisité après tout. Mais il dit aussi qu’il n’essaiera même pas de le diriger cette fois-ci si jamais cette balle roule à nouveau.

« Euh, ouais, j’adorerais jouer à Gambit. Je ne pense pas que nous devrions le diriger. Je pense que c’était de l’orgueil de notre part.

Vous pouvez regarder le nouveau film de Channing Tatum Chien lors de sa sortie le 18 février.





The Rock « a hâte » d’apparaître sur le podcast de Joe Rogan au milieu de la controverse sur Spotify Après que Joe Rogan se soit excusé pour la controverse liée à son podcast Spotify, The Rock a exprimé son soutien à l’ancien hôte de Fear Factor.

Lire la suite





A propos de l’auteur