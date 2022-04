Un candidat aux premiers rendez-vous explique pourquoi les couples partagent souvent la facture

Et, comme vous l’avez peut-être deviné si vous avez déjà regardé l’émission, une fois à l’intérieur du restaurant, il y a encore plus de caméras – réglées pour capter chacun de vos mouvements. Mais le manque de caméras habitées signifie qu’il peut être facile d’oublier que vous êtes filmé, selon Stefan-Pierre.

« Ils ont des caméras intégrées partout et c’est très réaliste et organique, ce qui donne l’impression d’un vrai rendez-vous », a-t-il déclaré.

Et le restaurant swish n’est pas bon marché non plus – le Paternoster Chop House un cheeseburger coûte 17 €, et une portion de frites à triple cuisson coûte cinq, tandis que le filet de bœuf vieilli à sec de 21 jours vous coûtera 39 €.