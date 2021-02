Surprise, macOS: en 2020, Chrome OS est devenu le deuxième système d’exploitation le plus utilisé au monde

Comme ces dépassements impossibles en Formule 1 qu’Alonso avait l’habitude de faire. Ainsi a été celui Chrome OS a fait pour macOS. Sur la droite et sans que presque personne ne s’en aperçoive de ce qui se passait.

Le système d’exploitation de Google est la grande couverture du secteur, mais en 2020, il est devenu un peu plus grand, et en fait, selon les données IDC est devenu le deuxième plus grand système d’exploitation au monde en part de marché.

Votre autre système d’exploitation et celui de plus en plus de personnes

Les chiffres IDC révèlent que Chrome OS gagnait régulièrement du terrain sur macOS tout au long de 2020. Non seulement cela: il a également gratté la part de marché de Windows, qui, bien qu’il continue de dominer le marché en matière de solvabilité (il est dans trois PC sur quatre dans le monde), a considérablement réduit cette position dominante.

Bien que d’autres cabinets de conseil ne semblent pas disposer de données aussi solides – Statcounter Global Stats montre que Chrome OS a une part mondiale de moins de 2% contre 17% de macOS, par exemple – dans IDC, ils montrent comment la part du système d’exploitation de Google a augmenté. clairement et est passé de 5,3% au premier trimestre 2020 à une part prodigieuse de 14,4% au quatrième trimestre.

MacOS a terminé l’année avec une part de 11,5% et Windows, qui avait commencé avec 87,5%, a terminé avec 76,7%. Presque tout ce que Chrome OS a gagné a été perdu par Windows, et le verrouillage semble avoir particulièrement favorisé les ordinateurs basés sur le système d’exploitation de bureau de Google.

Les clés peuvent être dans le prix des Chromebooks, plus abordable souvent et plus attractif en rapport prix / performances si l’on peut se passer des applications Windows.

Cela, combiné à la prise en charge des applications Android dans Chrome OS, a permis à ces équipes d’être de plus en plus polyvalentes et sa popularité dans le monde éducatif il a probablement renforcé cette croissance ces derniers mois où l’enseignement à distance a accompagné le télétravail.

C’est curieux, d’autant plus que si Microsoft et Apple ont fait des annonces importantes dans leurs systèmes d’exploitation respectifs – notamment dans le cas d’Apple, avec un macOS Big Sur compatible pour la première fois nativement avec ses puces M1 à architecture ARM -, le bureau de Google fonctionne système n’a pratiquement rien donné à dire et il continue de bâtir son succès sur cette concentration totale sur le navigateur Chrome.

Via | GeekWire