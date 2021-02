Incarnez Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden dans Nioh 2 à partir d’aujourd’hui

Voici une petite surprise sympa pour les fans de Ninja Gaiden et Nioh 2: vous pouvez désormais incarner l’assassin classique Ryu Hayabusa dans le titre PlayStation 5 et PlayStation 4 qui abat Yokai à partir d’aujourd’hui après le téléchargement du patch 1.26. La mise à jour gratuite est disponible au téléchargement dès maintenant et vous permet d’adopter le skin du célèbre ninja depuis l’onglet Boons dans n’importe quel menu Shrine. Accompagnant la nouvelle tenue, un certain nombre de corrections de bogues à la fois sur l’original PS4 et le remaster PS5 de The Nioh Collection, qui vous pouvez jeter un oeil ici.

Cette annonce suit évidemment les traces de la révélation de Ninja Gaiden: Master Collection de la nuit dernière, arrivée sur PS4 le 10 juin 2021. Le pack contiendra Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge avec de nombreux DLC . Cependant, ils semblent être des ports plutôt que des remasters.

