L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity touche la planète rouge

Le premier hélicoptère sur Mars est officiellement sur le sol martien.

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity a atterri à la surface de la planète rouge après avoir été largué par son vaisseau mère, le rover Perseverance, a annoncé l’agence spatiale samedi 4 avril. Le premier vol de l’hélicoptère est à un peu plus d’une semaine.

« L’atterrissage de #MarsHelicopter est confirmé! Son voyage de 293 millions de miles (471 millions de km) à bord de @NASAPersevere s’est terminé par la chute finale de 4 pouces (10 cm) du ventre du rover à la surface de Mars aujourd’hui », a déclaré des responsables du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, Californie écrit dans une annonce Twitter. « Prochaine étape? Survivre à la nuit. »

Image 1 sur 3 L’ingéniosité de l’hélicoptère sur Mars de la NASA est vue à la surface de la planète rouge après avoir été déployée par le rover Perseverance le 4 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech) Image 2 sur 3 L’ingéniosité de l’hélicoptère sur Mars de la NASA est vue à la surface de la planète rouge après avoir été déployée par le rover Perseverance le 4 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech) Image 3 sur 3 L’ingéniosité de l’hélicoptère sur Mars de la NASA est vue à la surface de la planète rouge après avoir été déployée par le rover Perseverance le 4 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Pesant à seulement 4 livres. (1,8 kilogrammes), Ingenuity est un petit hélicoptère à énergie solaire qui repose sur une batterie rechargeable pour garder ses systèmes au chaud pendant la dure nuit martienne. Jusqu'à aujourd'hui, l'ingéniosité était attachée au ventre de Perseverance, se nourrissant du système à propulsion nucléaire du rover pour rester au chaud.

Pesant à seulement 4 livres. (1,8 kilogrammes), Ingenuity est un petit hélicoptère à énergie solaire qui repose sur une batterie rechargeable pour garder ses systèmes au chaud pendant la dure nuit martienne. Jusqu’à aujourd’hui, l’ingéniosité était attachée au ventre de Perseverance, se nourrissant du système à propulsion nucléaire du rover pour rester au chaud.

Maintenant, l’hélicoptère utilise sa batterie interne pour alimenter un radiateur vital.

« Cet appareil de chauffage maintient l’intérieur à environ 45 degrés F par le froid glacial de la nuit martienne, où les températures peuvent descendre jusqu’à -130 F (moins 90 degrés Celsius) », Bob Balaram de la NASA, ingénieur en chef pour le projet d’hélicoptère Mars , a écrit dans une mise à jour de statut vendredi (2 avril). « Cela protège confortablement les composants clés tels que la batterie et certains composants électroniques sensibles contre les dommages à des températures très froides. »

Ingenuity devrait effectuer son premier vol le 11 avril, les données de ce test atteignant la Terre le 12 avril, ont déclaré des responsables de la NASA. Le drone de 85 millions de dollars est le premier hélicoptère jamais envoyé dans un autre monde et est conçu pour tester les technologies des futurs véhicules volants sur d’autres planètes. Ingenuity embarque deux caméras pour documenter ses vols, qui seront également observés par le rover Perseverance.

Si tout se passe bien, Ingenuity effectuera une série de vols de plus en plus longs au-dessus du cratère Jezero (où le rover Perseverance a atterri le 18 février) au cours des 31 prochains jours martiens, appelés sols. Chaque vol ne doit pas atteindre plus de 16,5 pieds (5 m) et se déroulera sur une distance de vol de 300 pieds (90 m).

La NASA prévoit une série de tests avant ce premier vol pour déclencher les quatre pales de rotor d’Ingenuity (elles tournent jusqu’à 2537 tours par minute) pendant que Perseverance regarde à distance de sécurité. Le rover sera stationné à environ 16,5 mètres du drone avant le premier vol.

Mais d’abord, bien sûr, Ingenuity doit survivre au froid glacial de sa première nuit seule sur Mars. La batterie de l’hélicoptère alimentera suffisamment son appareil de chauffage pour maintenir une température constante d’environ 5 degrés F (moins 15 degrés C).

« L’équipe d’Ingenuity attendra impatiemment d’avoir des nouvelles de l’hélicoptère le lendemain », a écrit Balaram vendredi. « Est-ce qu’il a traversé la nuit? Le panneau solaire fonctionne-t-il comme prévu? »

Ce graphique montre les activités prévues par la NASA pour son hélicoptère Ingenuity Mars. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Les membres de l’équipe de la mission surveilleront de près la température et les performances de la batterie d’Ingenuity pendant le week-end pour s’assurer que l’hélicoptère est en bonne santé, a ajouté Balaram. Si tout semble bon, Ingenuity peut alors passer à ses tests de rotor et à d’autres vérifications du système avant le premier vol, a-t-il déclaré.

Aussi novateur que soit l’ingéniosité, l’hélicoptère ne fait partie que de l’ambitieuse mission de rover Perseverance de la NASA visant à explorer un ancien delta du cratère Jezero de Mars. Le rover devrait passer les deux prochaines années à explorer la région à la recherche de signes de vie ancienne. Perseverance recueillera également des échantillons de roches de Mars à collecter et à renvoyer sur Terre lors d’une mission ultérieure.

Envoyez un courriel à Tariq Malik à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.