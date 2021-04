« Shingeki No Kyojin »: quand sera publié le dernier chapitre du manga de « Attack on Titan »

« Shingeki no Kyojin»Et son dernier chapitre du manga a été achevé et soumis par le mangaka original Hajime Isayama. Avec lui, la dernière pièce de l’histoire originale qu’il envisageait vient à bout de ce voyage apocalyptique. Les fans de manga l’ont vu grandir depuis des débuts modestes en tant qu’équipage hétéroclite d’adolescents qui ont roulé dans l’équipe de manœuvre verticale pour combattre les Titans.

Isayama créé à l’origine « L’attaque des Titans« dans 2006 comme un livre de 65 pages, son travail a finalement suscité suffisamment d’intérêt pour le voir publié sous forme de série dans le magazine Bessatsu Shōnen à partir de septembre 2009. Depuis, «Shingeki no Kyojin» est devenue une franchise historique et d’exportation de la culture japonaise de premier plan, à la suite des aventures d’un groupe de jeunes guerriers connus sous le nom de Survey Corps qui protègent apparemment leur ville assiégée des attaques des Titans.

Cette histoire de horreur, action viscérale et émotion brute élargi au fil du temps dans des discussions plus larges sur les héritages de douleur impliqués dans le grave conflit entre les peuples, ainsi que sur la dégradation progressive de la moralité personnelle face à la survie incessante et désespérée d’une société isolée du monde extérieur qui tente de partir derrière un passé pour lequel ils étaient méprisés et condamnés à vivre une vie misérable aux yeux du monde.

Cependant, ce voyage qui Isayama commencé il y a plus de dix ans se termine maintenant. Selon un rapport de BD, Isayama tweeté mercredi 30 mars qui avait livré le dernier chapitre, le Chapitre 139 à son éditeur, complétant l’histoire de « Shingeki no Kyojin« qui a commencé dans 2009. « Je l’ai envoyé », a écrit. dans un tweet, selon sa traduction. « A partir de maintenant, ‘Attack on Titan’ est une série que j’espère que le plus de gens possible liront, alors merci! »

QUAND LE CHAPITRE FINAL DU MANGA DE «SHINGEKI NO KYOJIN» SERA PUBLIÉ

Après 12 ans de publication, le manga Attack on Titan touche à sa fin. (Photo: bandes dessinées du magazine Shonen)

« L’attaque des Titans »Bien que ce soit une histoire horrible et spirituellement dérangeante qui dépeint souvent des cauchemars dans des détails complexes et horribles à la fois physiquement et émotionnellement, c’est une réalisation artistique de Isayama qui a engendré toutes sortes de médias en tant que puissance de la franchise, y compris des mangas dérivés, des romans légers, des jeux vidéo et une série télévisée animée qui a récemment été couronnée l’émission de télévision la plus populaire au monde.

Produit d’un mangaka dévoué avec un penchant pour l’exécution du genre d’images de rêve vives qui réveille les enfants de leur sommeil, les fans ont traversé de nombreux rebondissements troublants et poignants sur ce chemin sanglant et brutal à travers la vie de Eren Jeager et ses amis qui combattent des monstres. Selon une interview avec UN Championnat, le prochain défi de Isayama ce ne sera pas un nouveau manga. Au lieu de cela, il envisage d’ouvrir un spa dans son Japon natal.

La grande question du fandom est de savoir si la fin de « Shingeki no Kyojin » les laissera à l’aise. (Photo: Instagram)

le Chapitre 139 de « L’attaque des Titans » est en vente le 9 avril dans les pages du magazine Bessatsu Shōnen, avec une traduction anglaise de Édition Kodansha et le volume final fera ses débuts le 9 juin 2021.

Dans les déclarations à Bande dessinée Natalie, Isayama a confirmé que «Je dis depuis huit ans que je finirais [Attack on Titan] dans trois ans, et enfin, il semble qu’il sera achevé « . «Il a fallu beaucoup de temps pour arriver, mais j’espère qu’ils continueront avec moi jusqu’à la fin. L’équipe éditoriale ne m’a jamais pressé de terminer la série, mais on m’a continuellement demandé quand elle se terminera. » Merci de m’attendre. Je ferai de mon mieux jusqu’à la dernière page pour que vous soyez satisfait de ce que vous avez lu « .

QUAND LA SAISON 4 PARTIE B DE «SHINGEKI NO KYOJIN» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

La date de sortie de «Shingeki no Kyojin» saison 4 partie 2 a été officiellement confirmé pour être libéré à l’hiver de 2022 pour FUNimation. L’annonce a été faite à la fin de Épisode 16 de la Saison 4 de « L’attaque des Titans « .

La série télévisée animée reprendra le Saison finale encore en hiver avec lui Épisode 76 de «Shingeki no Kyojin». Le site officiel a également publié une bande-annonce pour Saison finale « Attack On Titan » partie 2 qui a montré un aperçu de « Attaque sur Titan 76: serment ».

Cette annonce n’a pas été une grande surprise. Dans Netflix Japon Je taquinais l’anime des mois à l’avance. La plateforme de streaming avait déjà inclus « Shingeki no Kyojin »: la saison finale, partie 1, ce qui impliquait qu’il y aurait un « Shingeki no Kyojin » La dernière saison partie 2, ou ce que beaucoup pensaient, un film au lieu d’un saison 5 comme final.