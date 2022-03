Alopecia Charity répond à la blague des Oscars de Chris Rock à Jada Pinkett Smith

Il y a eu de nombreuses réactions à la blague de Chris Rock sur Jada Pinkett Smith aux Oscars et à la gifle qui en a résulté qu’il a reçue de Will Smith.

La blague a suscité quelques rires, notamment de la part de Will Smith, qui était assis à côté de Jada. Cependant, quelques instants plus tard, il est monté sur scène et a giflé Chris et lui a dit de garder le nom de sa femme hors de sa « putain de bouche ».