Steven Yeun, nominé aux Oscars Minari, est recherché dans le prochain film de Jordan Peele

Fraîchement nominé aux Oscars pour sa performance acclamée par la critique dans le drame Minari, Les morts qui marchent star Steven Yeun cherche maintenant à rejoindre Sortez Le prochain projet mystérieux du réalisateur Jordan Peele. Le rôle de Yeun dans le film, l’intrigue et même le genre sont actuellement tenus strictement secrets, mais nous savons que Peele écrira et dirigera le projet, et qu’il devrait faire ses débuts le 22 juillet 2022.

Steven Yeun est le survivant de l’apocalypse zombie le plus connu Glenn dans la série à succès mondial Les morts qui marchent. Depuis son départ de la série en 2016, Yeun a joué dans plusieurs projets acclamés par la critique, y compris la photo coréenne Brûlant, Désolé de vous déranger aux côtés de Lakeith Stanfield et de Netflix Okja. L’acteur a récemment été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans A24’s Minari, à propos d’une famille d’immigrants sud-coréens qui tentent de réussir en Amérique rurale dans les années 1980.

Yeun peut également actuellement être entendu fournir la voix du super-héros titulaire, Invincible, dans la série animée récemment sortie d’Amazon. Basé sur le personnage de bande dessinée du même nom par Les morts qui marchent créateur Robert Kirkman, la série suit Yeun dans le rôle de Mark Grayson, le fils du super-héros le plus puissant de la planète.

Si Yeun signait sur le prochain projet de Peele, il rejoindrait Keke Palmer récemment annoncé (Les arnaqueurs), ainsi que le double nominé aux Oscars Daniel Kaluuya, qui est également en négociation pour jouer. Il a également été dit que Breaking Bad La star Jesse Plemons est en train de devenir la star, bien que cela ait peut-être changé.

Bien que très, très peu de choses soient connues Jordan Peele projet en ce moment, l’histoire restant une énigme alléchante, plusieurs détails concernant les personnages principaux ont été révélés grâce à des rapports d’initiés et des rumeurs. Les personnages incluent « un antagoniste, le ‘Male Villain’ un homme dans la vingtaine ou la cinquantaine » ainsi que « Artie » un autre rôle principal et « Winston Claes », un personnage secondaire.

« Artie » est décrit comme « un homme latino-américain ou amérindien de 20 à 30 ans. Artie est originaire de Los Angeles et travaille dans le département d’électronique d’un grand magasin de détail. Artie est décrit comme authentique, perspicace et » ‘ ». Le personnage « Winston Claes » quant à lui « est un personnage secondaire 55-70, ce personnage est une ethnie ouverte. Winston est un photographe des beaux-arts dont l’obsession de longue date pour la perfection l’a conduit au bord d’une fin terne et insatisfaisante de sa carrière . Il dégage un aperçu succinct, battu par les intempéries, d’un mentor aimablement bourru et réticent. Winston est émotionnellement équilibré, mais son talon d’Achille est son ego à peine voilé. «

Jordan Peele produira, dirigera et écrira le projet actuellement sans titre, avec Win Rosenfeld, Ian Cooper et Peter Graf également attachés à la production. Le film dirigé par Jordan Peele devrait commencer à tourner à Los Angeles plus tard cette année, vers avril, et proviendra d’Universal Pictures et de la société de production de Peele, Monkeypaw Productions. Bien que le genre du film soit inconnu, on s’attend à ce que Peele continue son héritage de contes d’horreur à la suite de ceux qui ont remporté un Oscar. Sortez et 2019 Nous. Cela nous vient grâce à Deadline.

Sujets: Monstres universels, Univers sombre