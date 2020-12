L’ex-petite amie d’Elvis Presley a confirmé un aspect étrange à propos de ses pieds

Ceux qui connaissent Elvis Presley savent tout sur les femmes de son passé. Sa relation avec Priscilla Presley est la plus notable, mais il a également eu une longue histoire d’amour avec Linda Thompson. Thompson a finalement quitté Elvis pour un style de vie différent, mais elle a certainement révélé des secrets sur ce que c’était que de sortir avec le roi du rock’n’roll.

Il semble que Thompson savait aussi un petit quelque chose sur les pieds d’Elvis. Voici ce qu’elle a dit à propos de ses orteils palmés.

Elvis Presley est sorti avec Linda Thompson pendant des années avant que Thompson ne le quitte

Elvis Presley avec sa petite amie Linda Thompson arrivant à l’hôtel Hilton | Wargacki / WireImage

Thompson avait 15 ans de moins qu’Elvis lorsqu’ils sont sortis ensemble au début des années 70 – mais après l’avoir rencontrée lors de l’une de ses projections de films privés, le reste appartenait à l’histoire. Express.co.uk note qu’ils sont sortis ensemble pendant quatre ans juste avant de rencontrer et de commencer à sortir avec Ginger Alden.

Alors que Thompson adorait certainement Elvis, il lui a parlé de son côté autodestructeur. Et elle l’a vu à travers sa romance avec lui. Quand Elvis lui a dit qu’il avait des tendances autodestructrices, elle a remarqué que cela lui restait vraiment attaché. «Il l’a reconnu mais il avait déjà entamé la spirale descendante et je ne pense pas qu’il pourrait l’arrêter», a-t-elle déclaré lors d’un discours au Las Vegas Elvis Festival.

«Une fois que j’ai réalisé qu’Elvis prenait des somnifères et parfois d’autres choses qui pouvaient interagir avec cela, j’étais comme avoir un nouveau-né», a-t-elle déclaré. «Je ne dormirais pas. Je voulais savoir qu’il allait bien. En fin de compte, la responsabilité pèserait trop lourdement sur Thompson, alors elle est partie.

Thompson a dit qu’Elvis avait des orteils palmés

(LR) Ancienne petite amie d’Elvis Presley, Linda Thompson, parlant au photographe Ron Galella | Julian Wasser / La collection d’images LIFE via Getty Images / Getty Images

Non seulement Thompson a partagé des détails intimes sur la personnalité d’Elvis, mais elle connaît également plusieurs de ses secrets. Et il semble qu’il n’a jamais été ouvert sur le fait qu’il a des orteils palmés.

«Il y a beaucoup de choses sur Elvis que les gens ne savent pas. La plupart sont très, très bons », a-t-elle partagé dans une interview de 2020, a noté Express.co.uk. «C’était un être humain incroyable, très généreux – généreux jusqu’à une faute.» En plus de sa générosité, elle a également parlé de ses étranges pieds.

« Il avait des orteils jumeaux, ce qui signifiait que son deuxième orteil du gros orteil et le troisième orteil étaient joints à ce qui serait la jointure », a-t-elle ajouté. «Et je le taquinais beaucoup d’avoir des orteils palmés! Il avait donc des orteils jumeaux. C’est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas.

Quant aux autres secrets, Thompson a partagé que la vraie couleur de cheveux d’Elvis était blonde. «C’était plus une blonde naturelle, une blonde sale», dit-elle. « Il est mort ses cheveux noirs pour le drame. »

Elvis était connu pour ses cheveux emblématiques – et il a également fait teindre Priscilla Presley.

Elvis et Priscilla Presley le jour de leur mariage | Archives Hulton / Getty Images

D’autres femmes dans la vie d’Elvis ne se sont pas répandues sur ses pieds. Mais on parlait assez souvent de ses cheveux. Alors que tout le monde connaissait Elvis pour ses cheveux noirs de jais, sa femme, Priscilla, était également connue pour ses mèches sombres et pulpeuses. Il semble que sa couleur de cheveux ait été directement influencée par Elvis, car il lui a dit de teindre ses cheveux avec un ton plus foncé.

«Il voulait que je te teigne les cheveux en noir quand j’étais jeune pour que nous puissions nous ressembler un peu», a-t-elle déclaré lors d’une interview, selon Country Rebel.

Alors que Priscilla et Elvis divorcent finalement, elle avait quelque chose en commun avec Thompson – et c’est que malgré les défauts d’Elvis, elle avait toujours une tonne d’amour pour lui.

