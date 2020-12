6ix9ine n’a pas rencontré sa fille de 2 ans prétend que sa petite maman Layna

Souvent, lorsque les problèmes familiaux de Tekashi 6ix9ine sont discutés, nous parlons soit de son éducation, soit de sa relation difficile avec Sara Molina, son ex et la mère de sa fille de cinq ans, Saraiyah. Molina et 6ix9ine ont régulièrement parlé de leur relation ratée et de leurs problèmes de coparentalité au fil des ans, mais Layna, la mère présumée de la fille de deux ans du rappeur, s’est récemment manifestée. Sara a déclaré que 6ix9ine n’avait pas vu leur fille pour les vacances et Layna a dit plus tard qu’il n’avait même pas rencontré sa fille en personne.

« DANIEL n’a toujours pas rencontré notre fille de 2 ans », a écrit Layna. «Je reste discret et je lutte dans le calme et je fais la merde par moi-même. Aucune aide, aucun soutien pour les enfants, tout est fait pour moi. Je suis celui qui a écrit une lettre pour l’aider à sortir RENCONTRER NOTRE FILLE, pas pour lui de la négliger et de l’abandonner. Je n’ai reçu aucun appel téléphonique, aucune tentative de voir le bébé et il vit non loin de moi, il n’y a pas d’excuses. «

«Ici, nous ne pouvions que rêver qu’il offrirait d’envoyer des cadeaux à ma fille ou qu’il voudrait la rencontrer», a-t-elle poursuivi. «Tellement de mères d’enfants qui reçoivent une sorte d’aide ou de pension alimentaire pour enfants se plaignent toujours de l’IG à propos de là, mais il y a des mères qui ont beaucoup plus de mal que vous! Soyez reconnaissantes car vous pourriez être dans la peau d’une autre mère.

