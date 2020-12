La petite amie du jeune voyou Jerrika Karlae appelle Thug «  le diable  » dans une bagarre chauffée

Young Thug est avec sa petite amie Jerrika Karlae depuis de nombreuses années à ce stade, et parfois leur drame se répand dans les médias. Comme quand Jerrika a accusé Thug d’avoir triché après avoir vu des photos d’une autre femme sur son téléphone.

Elle l’explose maintenant sur Twitter et utilise le mot «abus».

Jerrika a ensuite répondu à ceux qui ont défendu Thugger.

merde mes mentions, si tu soutiens autre chose que mon bonheur va te faire foutre et ne plus me suivre

«Célibataire 2021», a écrit Jerrika. «Pourquoi abuser de quelque chose ou de quelqu’un, pourquoi ne pas les laisser! C’est une merde narcissique. Tu peins dans les coulisses des images de moi, comme si je suis foutu d’individu … quand tu es le diable … F * cque mes mentions si tu soutiens autre chose que mon bonheur. F * ck off et ne me suivez pas… Les gens qui sortent pour montrer les défauts des autres personnes pour se faire mieux me faire peur… Je ne vais pas aller et venir à propos de merde qui s’est passé il y a trois ans. 2020 est venu avec beaucoup de problèmes! Imaginez-vous vous soucier du passé! … Vous soutenez toutes les femmes qui crient de positivité mais restent dans le drame et font de la merde. Je reste seul et je m’occupe de mes affaires! Je me manque avec ça.