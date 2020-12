Liste des meilleures armes et armes Fortnite – Chapitre 2: Saison 5 – Les meilleures armes du jeu!

Notre Meilleures armes Fortnite liste présente les meilleures armes à feu que vous pourrez utiliser sur votre chemin vers la victoire! Ces armes sont le premier choix lorsque vous avez plusieurs options à votre disposition. Cette liste a été mise à jour pour la saison 9 du Battle Pass!

Je prends en compte plusieurs choses quand je considère les meilleures armes à feu de Fortnite. Les dommages sont un facteur important, mais pas le seul. Vous devez également tenir compte de la cadence de tir, ce qui est particulièrement important pour les armes lourdes de pulvérisation comme les SMG. La précision est également très important car les dégâts n’auront pas d’importance si vous ne pouvez rien toucher!

Chapitre 2 Saison 5 – Mise à jour

Dans la dernière mise à jour, des armes vraiment incroyables sont apparues et ont facilement navigué pour devenir les meilleures armes actuellement dans le jeu. Cela va des fusils à pompe aux tireurs d’élite, en passant par la RA et même le RPG!

Les meilleures armes de Fortnite

Cette liste n’est pas classée de manière particulière, chacune de ces armes est vraiment bonne dans ce qu’elle fait. Aucune arme n’est géniale dans toutes les situations, les armes explosives sont meilleures dans les batailles de fort, les fusils de sniper sont meilleurs dans un combat à longue distance, les fusils d’assaut sont meilleurs dans les combats à moyenne portée et dans les situations générales, et les fusils de chasse sont les meilleurs pour les combats rapprochés.

Dans le chapitre 2 de la saison 5, vous trouverez un éventail d’armes différentes, voici donc les meilleures!

Le Dub (Shotgun)

Cette beauté est une arme exotique appelée The Dub. C’est un fusil à double canon, sans le temps de recharge de commutation, vous pouvez donc double pomper, ce qui en fait facilement le meilleur fusil de chasse du jeu! Cette bête d’une arme peut être acquise auprès d’un PNJ appelé Dummy chez Compact Cars ou North of Pleasant Park pour 1225 lingots d’or.

Tireur d’élite du souffle du dragon

Cette arme peut ressembler à un fusil de sniper ordinaire; cependant, c’est bien plus que cela. L’exotique Dragon’s Breath Sniper a la capacité de mettre le feu à la structure sur de longues distances. Imaginez simplement deux joueurs ayant une bataille de fort, et un spectateur sort ce tireur d’élite et met le feu aux deux structures. Asseyez-vous et regardez le chaos s’ensuivre!

Ce tireur d’élite peut être acheté auprès du PNJ Blaze.

L’inconvénient est qu’il est verrouillé, il a donc une cadence de tir très lente et ne peut tirer qu’un coup avant de recharger. Cependant, cette arme est pour mettre le feu aux choses!

Suivi des ombres

Bien que cette arme exotique ne soit qu’un pistolet, elle peut infliger autant de dégâts qu’un fusil d’assaut! Nous pourrions dire en raison de la meilleure précision globale et de la capacité de marquer vos adversaires. Cette arme l’emporte sur la plupart des RA du jeu!

Le Shadow Tracker peut être obtenu auprès de Reese à Dirty Docks pour 1225 lingots d’or.

Cicatrice

Un fusil d’assaut précis, de milieu de gamme et à tir rapide qui fait une bonne quantité de dégâts. Le seul vrai inconvénient du SCAR est qu’il peut être difficile de mettre la main dessus si vous n’ouvrez pas de ravitaillement ou si vous n’avez pas de chance avec des coffres ou un butin au sol.

Lance-roquettes

Le lanceur de roquettes épique n’était pas voûté dans la mise à jour 15.00. Cependant, il ne peut être obtenu qu’en battant Ruckus à Hydro 16 ou pour 1225 lingots d’or avec des PNJ pour obtenir les variantes épique ou légendaire du lance-roquettes.

L’une des meilleures choses à faire avec le lance-roquettes est de ne pas montrer que vous l’avez jusqu’à ce que vous pensiez pouvoir obtenir une photo nette avec lui. Les roquettes sont assez faciles à bloquer, mais s’ils ne s’attendent pas à ce que vous les ayez, vous pouvez vous en tirer un coup sournois qu’ils n’éviteront pas. Assurez-vous simplement de ne pas vous faire exploser accidentellement!

