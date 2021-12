Qui est LadBaby ? Valeur nette, épouse et comment il est devenu célèbre

Si vous avez été en ligne ou avez écouté la radio récemment, vous auriez sans aucun doute entendu le nom LadBaby. C’est un YouTuber de Nottingham qui s’est maintenant associé à Ed Sheeran et Elton John pour créer le numéro un officiel de Noël pour 2021.

Qui est LadBaby et comment est-il devenu célèbre ?

LadBaby est le pseudonyme en ligne du graphiste, auteur et YouTuber de 34 ans, Mark Hoyle, de Nottingham.

LadBaby est actuellement l’un des trois seuls groupes au monde à détenir un numéro un de Noël trois années de suite, aux côtés des Spice Girls et des Beatles et personne ne l’a jamais fait depuis quatre ans. À partir de 2018 avec « We Built This City », LadBaby a atteint le numéro un les deux années suivantes avec « I Love Sausage Rolls » et en 2020 avec « Don’t Stop Me Eatin ».

Pour Noël 2021, LadBaby a produit une refonte du » Joyeux Noël » d’Ed Sheeran et Elton John, qu’ils ont intitulé » Rouleaux de saucisses pour tout le monde « . Tous les bénéfices de la piste vont à une œuvre caritative. Vous pouvez le regarder dans le lecteur vidéo ci-dessous.

À part faire tomber les plus grands musiciens du monde de la première place à Noël, LadBaby utilise généralement son YouTube pour publier des vlogs lifestyle sur le fait d’être papa. La femme de Mark apparaît souvent à ses côtés dans les vidéos.

Qui est la femme de LadBaby ?

Mark est marié à Roxanne Hoyle, qui apparaît dans beaucoup de ses vidéos sur YouTube.

Roxanne Hoyle est la femme de Mark ‘LadBaby’ Hoyle. (Crédit : YouTube/LadBaby)

Mark et Roxanne se sont mariés en 2015 en s’enfuyant à Las Vegas. Ils ont deux fils : Phoenix, né en 2016, et Kobe, né en 2018.

Mark doit son succès sur Internet à son blog sur le fait de devenir papa pour la première fois. Il a commencé à bloguer sur le fait de devenir parent alors que Roxanne était enceinte de leur premier fils en 2016. Le nom LadBaby vient du fait que Mark était un « garçon » qui était sur le point d’avoir un « bébé » pour la première fois.

Quelle est la valeur nette de LadBaby ?

La valeur nette de LadBaby n’est pas confirmée, mais il a été rapporté qu’elle avoisinerait 1,5 million de livres sterling – pas mal pour quelqu’un qui chante des rouleaux de saucisse.

Ce chiffre n’est cependant pas surprenant, LadBaby ayant plus d’un million d’abonnés sur YouTube et 1,5 million d’abonnés sur Instagram. En 2021, Roxanne a collaboré avec le détaillant de mode en ligne In The Style, ce qui prouve que le couple profite déjà des soutiens et des partenariats de la marque en raison de leur célébrité sur Internet.