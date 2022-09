Leslie Grace partage de nouvelles images des coulisses du film Axed Batgirl

Un nouveau regard sur Fille chauve-souris est sorti, pas que nous pourrons jamais voir le film fini. Avec Leslie Grace en tant que Barbara « Babs » Gordon, le film aurait amené Batgirl dans le DCEU en tant que star de son propre film sur HBO Max. Le tournage était terminé avec le film en post-production lorsque le film a été brusquement annulé par les nouveaux cuivres de Warner Bros. Discovery.





Sur TikTok, Grace a partagé une vidéo présentant des images des coulisses du tournage de Fille chauve-souris. La vidéo présente des images de Grace maquillée en tant que Batgirl ainsi que des images de son entraînement pour certaines des séquences de combat. Certaines des autres cascades sont également taquinées avec un bref extrait du film réel avec Grace attaquée par un assaillant inconnu (Firefly?). Grace inclut également une photo d’elle-même s’amusant sur un cavalier de printemps dans son costume de Batgirl.

Grace avait précédemment abordé l’annulation de Fille chauve-souris avec une publication séparée sur Instagram. Ce message comprenait également des photos et des images des coulisses du tournage ainsi qu’un message s’adressant aux fans au sujet de la triste nouvelle.

« Querida familia ! Dans la foulée de l’actualité récente de notre film Fille chauve-souris« , a écrit Grace. « Je suis fier de l’amour, du travail acharné et de l’intention de tous nos acteurs incroyables et de notre équipe infatigable mis dans ce film pendant 7 mois en Écosse. Je me sens béni d’avoir travaillé parmi des grands absolus et d’avoir forgé des relations pour toute une vie dans le processus ! Pour tous Fille chauve-souris fan – MERCI pour l’amour et la conviction, qui m’ont permis de prendre le cap et de devenir, comme Babs l’a dit le mieux, « mon propre putain de héros! »





L’annulation de Batgirl était difficile pour ses acteurs et son équipe

« C’est décevant », a également déclaré la co-star de Grace, Brendan Fraser, qui a joué le méchant Firefly dans le film annulé, à propos de la décision, par Variété. « Les fans voulaient vraiment voir ce film tourné. J’y étais. Leslie Grace est une dynamo… Elle y va tout simplement. Elle a fière allure dans sa tenue. »

Il a ajouté: « Le film lui-même a été tourné et conçu pour un écran plus petit, à cette époque, il serait sorti maintenant entre le service de streaming et la sortie en salles. Il a fini par être le canari dans la mine de charbon. Alors, qu’avons-nous fait en tirer des leçons ? Travaillez avec des cinéastes de confiance. Comme Darren. »

Ivory Aquino, qui jouait la meilleure amie de Barbara, Alysia Yeoh, a également plaidé pour que le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslov, sauve le film. Dans un long fil Twitter, Aquino a déclaré à quel point ce film était important et qu’il était déchirant de le voir annulé.

« Même si j’ai fait de mon mieux pour être fort ces dernières semaines, je me retrouverais à pleurer, faute d’un meilleur terme, de chagrin, et ce soir était l’une de ces nuits », a déclaré Aquino en partie. « Bien que Batgirl ait été qualifié de film éveillé, il s’est simplement réuni de cette façon à cause d’une écriture qui reflète le monde dans lequel nous vivons. Pour moi, plus que tout, c’est une histoire père-fille qui me touche de près comme mon Papa est décédé il y a un an, peu de temps avant que je réserve ce projet, et j’espérais qu’il résonnerait auprès d’autres enfants du monde entier, adultes et moins adultes, qui tiennent leurs pères en haute estime et qui pourraient voir Batgirl comme un l’histoire de ce lien spécial. »

Aquino a ajouté: « Mon cœur va à Leslie Grace et à nos réalisateurs bien-aimés et à toute l’équipe et les acteurs qui ont passé des mois à se consacrer entièrement à cette entreprise. Leslie m’a enregistré le jour où nous avons découvert les étagères et n’a eu que des mots de réconfort et Je n’ai pas osé demander depuis si elle a passé des nuits à retenir ses larmes comme moi parce qu’elle a dû être le visage de notre Fille chauve-souris famille et a dû montrer un visage courageux pour prendre soin de nous comme elle a gracieusement dirigé notre film. »