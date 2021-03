Borgen Saison 3: ressemble à une émission d’Aaron Sorkin qui reconnaît les problèmes de l’anti-extrémisme.

One Good Thing est le point culminant des suggestions de Vox. Dans chaque version, découvrez quelque chose de plus de l’univers de la culture que nous suggérons fortement.

Il est fort possible que les principaux modèles de la télévision mondiale au cours des années 2010 en soient un que pratiquement aucun Américain n’a vu: l’ascension des dramatisations danoises. Pendant un certain temps, probablement l’arrangement télévisé d’une heure le plus acclamé de la planète émergeait de Copenhague, avec un grand nombre d’entre eux modifiés par les organisations de télévision américaines.

Les paroles narratives de ces arrangements se sont rapidement répandues dans pratiquement tous les autres pays de Scandinavie et, plus tard, d’Europe occidentale, au motif que faire un arrangement dans la veine du spectacle danois était une méthode simple pour devenir une distinction contiguë.

Car Brydelsen a illustré le spectacle danois: il regorgeait de développements inattendus, fait allusion à des inspirations de personnages et à des incidents sauvages. Le hit danois courant est celui qui prend des oscillations folles en ce qui concerne les histoires racontées, à ce moment-là est donné la patine de la notoriété par la prudence de sa haute estime de la création et de sa façade européenne.

Ces arrangements ne sont pas acceptables – certains sont vraiment terribles, vraiment – mais vous pouvez vous sentir astucieux pour ne pas les regarder différemment.

Peu à peu, au cas où vous allez simplement regarder une dramatisation danoise, ce devrait être l’arrangement politique Borgen, qui a duré trois saisons de 2010 à 2013 et est similaire à The West Wing avec des transactions et des événements plus obscurs.

De plus, heureusement pour vous, Borgen a récemment été ajouté à Netflix dans le monde entier de manière intéressante. Netflix a également désigné une quatrième saison pour faire une grande apparition en 2022, c’est donc l’occasion idéale de trouver les 30 scènes qui existent à présent.

(Netflix prétend également avoir «un autre nom anglais», mais si ce n’est pas trop compliqué, regardez simplement avec des légendes, si cela est envisageable.)

Le point focal de Borgen est Birgitte Nyborg Christensen (la très acérée Sidse Babett Knudsen), un petit fonctionnaire du gouvernement danois qui, grâce à une progression de conditions farfelues, devient la première femme PM du Danemark.

Birgitte est une modérée dans un pays qui compte quelques groupes incroyables s’adressant à des partisans variés à gauche et à droite, et ses efforts pour s’accrocher à sa force sans renoncer aux normes qu’elle a établies pour un arrangement souvent arrêtant.

Cela pourrait être particulièrement évident si vous ne connaissez pas particulièrement les détails complexes du système de règles de la majorité parlementaire (ce que je ne suis certainement pas).

«Anti-extrémiste» fait probablement que cet arrangement sonne comme une rhapsodie d’Aaron Sorkin, et à l’occasion, c’est très bien peut-être. Cependant, Borgen est d’une manière rafraîchissante claire sur les manières dont la force avilit et comment s’efforcer d’apaiser tout le monde régulièrement implique de ne rien accomplir de significatif.

Le grand ministère de Birgitte est absolument mémorable, mais quand vient le temps pour elle d’accomplir vraiment quelque chose d’important, elle se bat pour achever les choses.

Elle est aidée dans sa mission par Kasper (Pilou Asbæk, alias Euron de Game of Thrones), un « spécialiste du virage » trompeur gagnant qui travaille pour Birgitte mais semble toujours être similaire à lui peut s’égarer et aider un autre soumissionnaire le plus élevé.

Elle dirige également en permanence la chroniqueuse Katrine (Birgitte Hjort Sørensen), qui termine le triplé focal de l’émission. (Chacun de ces trois artistes a commencé à assumer pour la plupart des rôles mineurs dans des émissions de distinction HBO en anglais, ce qui semble parfait.)

Borgen continue avec un modèle de spectacle danois décourageant, néanmoins: sa première saison est sa meilleure, chaque saison résultante devenant un peu plus regrettable, comme si l’histoire venait de s’essouffler trop tôt.

Il y a en outre des connotations maladroites peu fréquentes de «Pourtant, les dames au pouvoir?! Comment pourraient-ils être des mamans?! saupoudré tout au long de l’arrangement, cependant, vous devez admettre que diriger une nation entière empêche d’être à la maison pour les exercices parascolaires de vos enfants.

En son cœur, cependant, Borgen est passionné par les manières dont Birgitte a besoin d’explorer une partie de ces difficultés courantes d’une manière qu’un homme ne le ferait tout simplement pas.

Alors qu’elle se bat pour maintenir son mariage ou investir suffisamment d’énergie avec ses enfants, la série est profondément consciente du fait qu’il s’agit d’une double norme, une norme à laquelle elle ne peut pas s’échapper, quel que soit son enthousiasme. Que la série la mette dans cette norme extrêmement double elle-même pourrait probablement être importante pour son plan

