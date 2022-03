Sam Esmail va adapter la mini-série Metropolis pour AppleTV+

L’avenir arrive sur AppleTV+. Sam Esmail, créateur du Monsieur Robot série télévisée, travaille sur une série inspirée du film de science-fiction classique Métropole! Cette nouvelle nous vient de SlashFilm.

Métropole est un incontournable non seulement de l’histoire de la science-fiction, mais aussi de l’histoire du cinéma. Le drame expressionniste allemand de l’ère muette a été réalisé par Fritz Lang, qui est également connu pour des classiques tels que M, On ne vit qu’une foiset La femme à la fenêtre. Le film se déroule dans la ville fictive de Metropolis, où les riches vivent dans le luxe tandis que les gens de la classe ouvrière inférieure peinent dans les profondeurs de la clandestinité. Pour Freder, le fils de Joh Fredersen, le maître de la ville, Metropolis est une utopie de plaisir sans fin. Mais un jour, il suit une belle jeune femme nommée Maria dans les profondeurs du ventre de la ville. Après avoir été témoin d’une défaillance de la machinerie et avoir eu une vision, Freder apprend que le butin que lui et sa famille se sont livrés pendant des générations était au prix de vies innocentes. Alors que Freder et Maria essaient de trouver un moyen d’apporter la paix entre les riches et les pauvres, Joh Fredersen et l’inventeur Rotwang se révèlent avoir leur propre complot. C’est là que le public découvre ce qui est probablement le robot le plus influent de la culture pop, The Machine Man.

Si vous n’avez jamais vu Métropole, et êtes un fan de science-fiction, lors de la première vision, vous vous retrouverez à pointer l’écran plusieurs fois. Le film a influencé d’innombrables films au fil des ans, le plus notable étant sans doute Guerres des étoiles et Coureur de lame! Malheureusement, le temps n’a pas été le plus clément pour ce film. En raison de l’utilisation intensive d’images religieuses par le film et d’un message communiste controversé, le film a été fortement censuré lors de sa distribution. Ce n’est qu’en 2008 qu’une coupe très endommagée mais originale a été retrouvée dans un musée en Argentine. Ce qui a été récupéré de cette impression est devenu La Métropole complète. Sorti en 2010, le nouveau montage définitif a une durée de 148 minutes et est disponible sur DVD et Blu-ray et sur certaines plateformes de streaming comme Kanopy.





Une métropole pour une nouvelle ère







Alors, que nous réserve cette histoire vieille de presque 100 ans ? Et qu’est-ce que Sam Esmail a à apporter à la table? Il s’avère que le réalisateur a travaillé sur un Métropole projet depuis un certain temps. En 2016, les premières annonces ont été faites qu’il travaillait à la création d’une mini-série basée sur le film muet avec Universal Cable Productions. Mais c’était quand Monsieur Robot était toujours diffusé et Esmail était toujours fortement impliqué. Par la suite, Esmail a été impliqué à la fois en tant que producteur et réalisateur pour l’original d’Amazon Prime Video, Retour à la maison. La série s’est officiellement terminée en 2020. Il est également le producteur du prochain Battlestar Galactica série pour Peacock.

À l’heure actuelle, il semble encore un peu tôt pour faire de grandes suppositions sur ce que Métropole finira par devenir. Mais la série qui arrive maintenant sur Apple semble être une nouvelle prometteuse. Avec des mastodontes comme le prochain Maison du Dragon série pour HBOMax, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir pour Prime Video et les émissions Marvel et Star Wars pour Disney +, cela ressemble vraiment à un nouvel âge d’or pour la télévision de genre. Apple semble jeter ses cartes dans la science-fiction plutôt que dans la pure fantaisie, et à en juger par l’accueil positif de Fondation, on dirait qu’ils savent ce qu’ils font. Espérons que nous aurons de bonnes nouvelles de Métropole bientôt aussi !









