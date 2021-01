6 raisons pour lesquelles «  l’amour de Sylvie  » est une représentation authentique de l’amour noir

L’amour de Sylvie suit la douce histoire d’amour entre Sylvie (Tessa Thompson) et Robert (Nnamdi Asomugha), un couple dépareillé qui se retrouve empêtré dans une romance compliquée pendant un été chaud à Harlem en 1957.

Des étincelles volent entre les amants croisés à première vue, mais leur relation n’est pas aussi simple qu’on pourrait s’y attendre.

Sylvie vient d’une famille bougie de la classe moyenne, tandis que Robert est de la variété des cols bleus et a de grands rêves de devenir un musicien de jazz légendaire. Pour aggraver les choses, Sylvie est également fiancée, avec un fiancé qui se languit d’elle à travers les mers en Corée du Sud.

Contrairement à de nombreux autres films centrés sur les Noirs où l’intrigue est trop souvent assombrie par la violence et le chagrin, L’amour de Sylvie est une histoire beaucoup plus authentique, s’éloignant du statu quo tumultueux de beaucoup d’autres, ce qui est un tel soulagement. Loué par les critiques de cinéma pour être un film bien conçu qui repense à merveille le mélodrame classique d’Hollywood, L’amour de Sylvie fait un bon travail en montrant aux Noirs qu’ils sont simplement heureux et amoureux.

Continuez à lire pour six raisons pour lesquelles L’amour de Sylvie est une représentation authentique de l’amour noir:

1. Il montre l’amour noir sans traumatisme noir.

Il est très rare que vous regardiez des films sur l’amour noir que l’histoire ne soit pas teintée d’une quantité écrasante de traumatismes.

Hollywood a l’habitude de faire des films sur les Noirs où l’intrigue qui se superpose est la mort et les épreuves. Mais L’amour de Sylvie n’est-ce pas. Ce sont juste deux Noirs qui tombent amoureux. C’est ça. C’est brut et émotionnel, mais comme le serait n’importe quel film d’amour.

2. Sylvie trouve sa propre voie.

Dans le film, Sylvie rêve de travailler sur une émission de télévision. À cette époque, bien sûr, il n’était pas trop courant pour les femmes noires de faire autre chose que d’être épouses, ce que Sylvie était sur le point de devenir.

Cependant, elle ne laisse pas cette stigmatisation l’empêcher de chercher un poste de productrice pour une émission de cuisine populaire. Historiquement, la formule narrative d’une femme forcée de choisir entre la vie et l’amour a été le domaine des femmes blanches.

C’est extrêmement rafraîchissant de voir quelque chose de cette nature aller vers une femme noire qui est également la narratrice principale tout au long du film.

3. Robert et son groupe ont voyagé.

Robert, un saxophoniste qui fait partie d’un quatuor masculin noir, a l’occasion dans le film de se rendre à Paris avec son groupe.

Trop souvent, les Noirs n’ont pas la possibilité de réussir dans les arts, du moins pas dans les médias. Regarder un film où l’homme noir principal est un musicien (et un musicien à succès) à qui on propose des expériences pour voyager et jouer de la musique partout dans le monde est inspirant.

4. Le film a été écrit et réalisé par un homme noir.

Trop souvent, nous voyons des films noirs à Hollywood être réalisés par des Blancs – du scénario à la réalisation, en passant par la production.

L’amour de Sylvie a été réalisé par Eugene Ashe et produit par Nnamdi Asomugha. La narration est faite par des Noirs aux Noirs. Il n’y a rien de plus étonnant que de savoir qu’un film aussi authentique a été organisé par des personnes qui savaient à quel point le raconter.

5. Ce n’est pas une intrigue fantastique et exagérée.

C’est simple. Robert et Sylvie tombent amoureux. Ils partagent de petits regards et des sourires timides au début de leur romance – quelque chose de si réel et quelque chose de si doux.

Ils ne précipitent rien, et il n’y a absolument aucune partie du film qui décrit leur romance et leur intimité platonique dans des liens traumatisants. Ce que vous regardez est simple: un film noir sur l’amour.

6. La représentation du jazz est incroyable.

Le jazz est un aliment de base dans la culture noire, il a été créé comme un important débouché politique pour les Afro-Américains, atteignant comme il l’a fait à travers la fracture raciale.

Non seulement le jazz est devenu un débouché politique pour les musiciens noirs, mais pour certains, il a également fourni une incroyable mobilité ascendante et une possibilité de transcender les barrières de classe enracinées.

Trop souvent, le jazz est systématiquement blanchi à la chaux dans les films. Et film après film, les Afro-Américains, qui ont inventé la musique, sont poussés à la marge quand les personnages blancs ne les poussent pas complètement hors de l’écran.

Mais en L’amour de Sylvie, le jazz est au premier plan, et plus important encore, les musiciens noirs qui jouent du jazz sont au premier plan. La musique est incroyable et accompagne vraiment le ton de l’intrigue.

L’amour de Sylvie est en streaming maintenant sur Amazon Prime.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.