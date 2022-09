C’est la seule application qui a réussi à mettre de l’ordre dans toutes les séries et films que je regarde

Si vous faites partie de ceux qui regardent beaucoup de séries et de films, je vous recommande une application qui peut vous être aussi utile qu’à moi.

Vous commencez à regarder une série et, lorsque vous avez plusieurs épisodes, vous passez à une autre série qui a davantage retenu votre attention. Des mois plus tard, quand tu veux reprendre la série que tu as laissée à l’abandon, tu ne te rappelles plus sur quel chapitre tu l’as laissé. Des problèmes comme celui-ci sont résolus avec l’application TV Time, le seul qui a réussi à mettre de l’ordre dans toutes les séries et films que je regarde.

Avec cette application gratuite, je peux garder une trace de toutes les séries que je regarde, marquer comme regardé les épisodes que j’ai terminés et aussi savoir quand sortiront les prochains chapitres à l’aide de votre calendrier. Aussi, je peux voir les commentaires des autres utilisateursparfois très utile pour apprendre d’autres théories sur les intrigues ou se remémorer les moments les plus importants du chapitre.

Cela s’applique également aux films, que je peux marquer comme vues, leur donner une note ou connaître l’opinion d’autres utilisateurs. Bref, c’est l’une des applications les plus intéressantes pour les amateurs de films et de séries comme moi. Ensuite, Je vais te dire pourquoi j’aime tant TV Time.

TV Time, une appli pour organiser les séries et les films que vous regardez

TV Time est une application qui est avec nous depuis longtemps, même si elle a subi plusieurs changements (y compris son nom) qui l’ont amenée à devenir l’application très complète qu’elle est en ce moment. Tout d’abord, je dois vous dire que vous pouvez l’utiliser à la fois depuis la version Web et téléchargez l’application correspondante pour votre mobile. Vous trouverez ci-dessous les liens pour chacune de ses versions :

Play Store | Heure de la télévision

AppStore | Heure de la télévision

L’heure de la Web TV

Si TV Time est l’une des meilleures applications pour les amateurs de séries, c’est grâce à ses nombreuses fonctions. Tout d’abord, vous pouvez commencer suivez une série et marquez les chapitres que vous avez vus. Depuis la page principale de la série, vous pourrez connaître des informations très utiles à son sujet, telles que la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvezle synopsis ou lorsque les nouveaux épisodes sont publiés.

Lorsque vous commencez à suivre une série, TV Time vous avertira lorsque vous avez des chapitres en attente. Une fois que vous le voyez, vous pouvez le marquer comme vu, ce qui vous permettra de vous donner un scorechoisissez les émotions que cela vous a fait ressentir et quel était ton personnage préféré. De plus, vous pouvez également voir les commentaires des autres spectateursune de mes fonctions préférées.

TV Time est une sorte de forum où vous pouvez partager vos impressions sur les séries et les films que vous regardez. De plus, les commentaires d’autres utilisateurs sont parfois très utile pour comprendre ce qui s’est réellement passé dans l’intrigue et de revivre les moments les plus pertinents.

Quand on n’a pas vu une série depuis longtemps, il suffit de allez à TV Time pour voir où vous l’avez laissé. Pour les films, vous pouvez ajoutez en attente ceux que vous voulez voir dans le futur. Lorsque vous ne savez pas quoi regarder, il vous suffit d’entrer dans l’application, vous y trouverez les séries et les films que vous avez en attente.

Dans TV Time, vous trouverez également l’onglet « Découvrir »qui vous montre ce qu’ils sont les productions les plus populaires aujourd’hui. En fonction de vos goûts, l’application Il recommande également des séries et des films cela pourrait être à votre goût. Si vous ne voulez pas trop penser à la prochaine série ou au prochain film que vous allez regarder, vous pouvez faire confiance aux recommandations de l’application et ainsi vous ne vous cassez pas la tête.

TV Time fait une sorte de Wrapped à la fin de l’année pour vous montrer combien de temps vous avez passé à regarder des séries et lesquelles ont été vos préférées.

Une autre chose que vous pouvez faire si vous utilisez TV Time est ajoutez vos amis et voyez ce qu’ils regardent, qui est cette série qui les a complètement piégés en ce moment. Actuellement, la plate-forme a plus de 22 millions d’utilisateursun chiffre considérable qui montre que de nombreuses personnes lui font confiance.

Comme si c’était Spotify, quand la fin de l’année arrivera sur TV Time vous trouverez un résumé avec le nombre de séries et de films que vous avez vus, quels ont été vos séries et personnages préférés et combien de temps vous avez passé à les regarder, entre autres données curieuses. Sans aucun doute, c’est une bonne façon de terminer l’année et une autre de mes fonctions préférées, car après je peux aussi partager le résumé sur mes réseaux sociaux.

Les meilleures applis pour savoir quoi regarder sur Netflix et suivre vos séries préférées

Les fonctions de TV Time ne s’arrêtent pas là, car il possède également l’un des widgets qui ne peuvent pas manquer sur notre mobile Android. Spécifique, a deux widgets: un qui vous informe des prochaines sorties de la série que vous suivez et un autre qui vous montre les chapitres que vous avez encore en attente. De cette façon, vous connaîtrez les informations sans avoir à entrer dans l’application.

En bref, TV Time est une application de formidable utilité pour organiser les séries et les films que vous regardez, connaître l’avis des autres utilisateurs et découvrir de nouvelles recommandations sur les histoires de mode. Vous pouvez l’utiliser entièrement gratuitement, il vous suffit donc de inscrivez-vous et essayezvous ne regretterez pas.

