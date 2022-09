Cet outil pratique de Google transcrit automatiquement les enregistrements audio

Pinpoint est un outil Google axé sur le journalisme qui transcrit l’audio avec une grande précision. On vous explique comment l’utiliser.

La transcription audio peut être un processus très fastidieux, cela prend même des heures si l’audio en question a une longue durée. Pour cette raison, nous recommandons l’utilisation de Pinpoint, un outil de Google développé pour les journalistes qui transcrire l’audio avec facilité et précision. Nous l’avons déjà essayé et, la vérité est que son fonctionnement nous a convaincus.

Pinpoint est un outil entièrement gratuit, bien que vous devez vous inscrire à Google pour vous permettre d’accéder. En plus de transcrire de l’audio, cela peut être très utile si vous êtes journaliste et manipulez un grand nombre de documents, car Pinpoint vous aide les organiser et les analyser plus clairement. Sans plus tarder, nous vous expliquons ci-dessous ce que vous devez faire pour utiliser ce service Google étape par étape.

Pinpoint, l’outil utile de Google qui transcrit l’audio

Comme nous l’avons dit, Pinpoint est une plateforme numérique de Google axée notamment sur le travail d’un journaliste. Cependant, il a un outil très utile pour tout utilisateur, qui est responsable de la transcription audio. Avant d’expliquer comment cela fonctionne, nous devons mentionner que Pinpoint est optimisé pour les grands écransil est recommandé l’utiliser depuis l’ordinateur. Le lien pour accéder à leur site internet est le suivant :

Accéder au site Pinpoint

La première chose à faire est de demander l’accès en utilisant votre adresse Gmail. Dans notre cas, Google nous a donné cet accès en quelques secondes, même si cela peut prendre jusqu’à 24 heures. Dans la requête, la plateforme vous demande des données telles que votre prénom et votre nom, à quoi vous allez utiliser les fonctions et le pays dans lequel vous vous trouvez. Après avoir saisi les informations, le plus normal est que Google donne son feu vert à votre demande.

La première chose que vous devrez faire avant de transcrire un audio est créer une collection où vous stockerez les audios, vidéos, textes et autres fichiers. Après l’avoir fait, cliquez sur « Ajouter des documents » et sélectionnez si vous souhaitez télécharger le contenu depuis votre ordinateur ou depuis Google Drive. Qu’il s’agisse d’un audio ou d’une vidéo, ce sera converti en un document PDF avec la transcription complète. Vous pouvez donc le vérifier dans les captures d’écran suivantes :

Lors du téléchargement d’un nouveau fichier, il vous suffit d’attendre que Pinpoint le convertisse en texte. Ensuite, vous accédez au document PDF avec votre nom et vous trouverez la transcription complète. Comme vous pouvez le voir dans les images précédentes, la transcription peut avoir quelques bugs, tels que les noms qu’il ne détecte pas correctement ou les signes de ponctuation qu’il n’inclut pas. Cependant, si nous cliquons sur le bouton « Modifier » dans le coin supérieur droit, nous pouvons modifier le texte tout en écoutant l’audio en utilisant la barre de lecture en bas.

Pour notre exemple, nous avons utilisé une vidéo d’Urban Tecno sur le Motorola Edge 30 Ultra et sa famille, au cas où vous voudriez voir par vous-même comment la transcription s’est déroulée. Il est également important de mentionner que, selon notre expérience, le processus n’a pris que quelques minutesCela ne nous a pas fait attendre longtemps. Reconnaître le son, Pinpoint définit automatiquement la languebien que vous puissiez le modifier sans problème.

Comment convertir les audios WhatsApp en texte : de toutes les manières

Cette plate-forme Google pour les journalistes et les universitaires est en cours de développement, elle vous demande donc de lui donner un « feedback », c’est-à-dire de Parlez-lui des éventuels échecs et des aspects à améliorer, toujours sans partager d’informations confidentielles. En plus de télécharger votre propre contenu, vous pouvez accéder des documents de recherche très pertinents provenant de médias tels que Poste de Washington.

En bref, Pinpoint est un outil simple et efficace pour transcrire l’audio, de préférence à l’aide d’un ordinateur. Si vous n’êtes pas convaincu, nous vous rappelons que hIl existe de nombreux autres sites Web et applications pour transcrire l’audio en texte. En fait, même Telegram a une fonction qui vous permet de transcrire des notes vocales, oui, avec la version Premium.

