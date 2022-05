Les vraies femmes au foyer de Dubaï : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Les vraies femmes au foyer de Dubaï donne encore une autre tournure à la formule de la télé-réalité classique. Mais cette fois, ce n’est pas le New Jersey ou Atlanta qui est à l’honneur. Le producteur exécutif Andy Cohen emmène la série dans l’une des villes les plus riches du monde. Contrairement à l’itinéraire fondateur de l’émission consistant à montrer la vie sociale nonchalante de femmes riches qui n’ont pas besoin de travailler à cause de leurs riches maris, cette série suit un groupe de femmes puissantes qui possèdent personnellement de grandes propriétés foncières et dirigent des empires commerciaux.

Cependant, la série ne changera pas de ton, promettant d’apporter à ses téléspectateurs tout le drame qu’ils peuvent éventuellement gérer. Après tout, la vie des super-riches a encore ses débâcles sociales. Ils ont juste parfois lieu au sommet du Burj Khalifa. Les caméras ont tourné leur attention vers ces six femmes qui ont déménagé dans la « Cité de l’Or » pour vivre une vie ultra-luxe au-delà de ce que toute autre ville peut leur offrir. Les téléspectateurs espèrent voir ces femmes côtoyer des célébrités et des princes saoudiens alors que la série commence en juin. Espérons que certains de ces événements sociaux mettront en vedette les femmes les plus puissantes du monde en tant que 11e ville à être sur Les vraies femmes au foyer franchise arrive à l’écran.

Voici ce que nous savons sur Les vraies femmes au foyer de Dubaï jusqu’à présent.

Le Terrain de Dubaï

Bravo a sorti une bande-annonce le mois dernier, donnant à tout le monde un aperçu du style de série que nous connaissons et aimons tous, mais qui a atteint son maximum avec d’énormes sommes d’argent et une mode à tomber par terre. Si l’on considère que Dubaï est connue sous ses surnoms de « la ville de l’or » et de « terrain de jeu du milliardaire », cette 11e ville du femmes au foyer franchise devrait être plus que suffisant pour divertir.

Le synopsis officiel de Les vraies femmes au foyer de Dubaï est:

« Qu’elles dînent à flanc de montagne surplombant une vallée de 1 000 chameaux ou qu’elles organisent le mariage de l’année, ces femmes ambitieuses et glamour prouvent que tout est plus extravagant dans la » Cité de l’Or « . Lorsque de nouvelles dynamiques de groupe menacent des amitiés de longue date, les tensions atteignent inévitablement un point d’ébullition, donc si vous ne pouvez pas supporter la chaleur… sortez de Dubaï.

Le casting est composé de cinq nouvelles femmes et une que nous avons déjà vue dans la série Dames de Londres. Bravo a un petit texte de présentation sur chacun publié en prévision des débuts de la série.

Nina Ali s’imagine être une créatrice de contenu lifestyle et porte le surnom de Lipstick Mommy sur son Instagram. Le récit est rempli de photos de son mari Munaf et de leurs trois enfants vivant dans des décors richement décorés. Elle est née au Liban et a grandi à Austin, au Texas, avant de se marier et de déménager à Dubaï. Elle a co-fondé sa propre entreprise qui vend des gâteaux aux fruits. Et malgré sa richesse exorbitante, Bravo nous dit qu’elle a toujours des problèmes car la famille « doit décider si la vie dans le penthouse vaut les nombreux sacrifices ».





Chanel Ayan est « le premier mannequin noir de Dubaï ». Elle dirige une entreprise dans le secteur de la mode et de la beauté spécialisée dans les produits de maquillage et de soin de la peau. Avec plusieurs fers au feu, cette mère de famille travaille comme mannequin tout en dirigeant sa propre agence artistique. Dans cette saison, l’arc de son personnage semble mystérieux, Bravo utilisant une métaphore pour le maquillage cachant plus que de simples rides : « Chanel est confrontée à des démons de son passé et de son présent, elle réalise qu’elle ne peut se cacher derrière la couture que si longtemps. »

Caroline Brooks est une mère célibataire divorcée qui utilise apparemment encore les relations de son ex-mari dans le monde des affaires. Elle est d’une certaine renommée dans le secteur immobilier à Dubaï, ce qui lui a valu le surnom de « Caroline DXB ». Bien que Bravo ne fournisse aucune indication sur ce que signifie le DXB. Elle est une Américaine de première génération, née à Boston de parents honduriens.





Dr Sara Al Madani, d’autre part, est originaire des Émirats arabes unis et a été entrepreneur dès son plus jeune âge. Elle a obtenu un doctorat en administration des affaires. Elle est co-fondatrice des sociétés Proposition Cupids et HalaHi tout en restant administratrice et associée d’une troisième : Social Fish. Et malgré l’impressionnant son curriculum vitae, son arc semble tourner autour de la recherche de l’amour dans le monde d’une femme qui travaille.

Lesa Milan a déménagé à Dubaï depuis la Jamaïque, où elle a remporté le prestigieux titre de mannequin de Miss Jamaïque. Femme d’affaires elle-même, Milan est également mère de trois enfants. Elle dirige une ligne de mode de maternité appelée Mina Roe, mais selon Bravo, son personnage est défini par sa loyauté féroce et sa volonté de donner la priorité à la famille.

Caroline Stanbury est notre interprète récurrent. Ayant déjà comparu sur Bravo’s Dames de LondresStanbury revient maintenant dans la belle Dubaï « en tant qu’ambassadeur de la marque de luxe et hôte du podcast relationnel populaire Divorcé pas mort.” La mère de trois enfants s’est récemment remariée et pas moins qu’avec l’ancien footballeur du Real Madrid Sergio Carallo. Mais leur différence d’âge met leur mariage à rude épreuve, « en particulier en ce qui concerne l’agrandissement de leur famille ».





Les vraies femmes au foyer de Dubaï premières sur Bravo le mercredi 1er juin 2022 à 21 h HE.





