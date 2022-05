Rami Malek et Lucy Boynton sont-ils toujours ensemble ? : Voici leur relation actuelle

célébrités

Rami Malek et Lucy Boynton se sont rencontrés sur le tournage de Rhapsodie bohémienne. Mais, quatre ans après le film, comment se passe votre relation actuelle ? On vous dit !

© GettyRami Malek et Lucy Boynton

¡rami maleck est en fête ! L’acteur, mondialement connu pour son rôle principal dans Une nuit dans le musée, fête ses 41 ans entouré de l’amour de ses fans. Eh bien, au-delà du rôle qui l’a lancé à la renommée mondiale en tant que Pharaon, il a également remporté divers succès tout au long de sa carrière, gagnant encore plus d’adeptes. Parmi eux, l’un des plus importants et qui Cela lui a valu son premier Oscar : Rhapsodie bohémienne. Dans ce film, dont la première a eu lieu en 2018, l’artiste a donné vie à l’incomparable Freddie Mercury.

Sans aucun doute, il est l’un des personnages les plus emblématiques de la carrière de rami maleck. Mais ce n’est pas seulement parce qu’il a remporté avec lui la plus haute distinction de l’Académie, mais parce qu’il y a également rencontré l’amour. Plus d’une fois, il est arrivé que différents artistes tombent amoureux sur un plateau d’enregistrement et pour lui, ce n’était pas une exception puisque pendant le tournage, il a rencontré son partenaire actuel et qui l’accompagne dans la célébration d’aujourd’hui : Lucy Bonton.

Dans Bohemian Rhapsody, Boynton prend vie Marie Austinl’un des grands amours de Freddie Mercury. A tel point que, lors de la production du long métrage, elle et rami maleck Ils ont dû partager de nombreuses scènes ensemble et leur chimie était indéniable. En fait, il a atteint un tel point qu’il a traversé l’écran et, aujourd’hui, les acteurs sont les protagonistes de l’un des romans les plus aimés d’Hollywood.

Bien sûr, comme le veut Malek, il a choisi d’avoir une relation totalement privée. Bien qu’au fil des ans, certains détails de ce qu’était son amour ont été connus. Dans un premier temps, au-delà du fait qu’ils sont apparus ensemble lors de divers événements, ils n’ont pas confirmé leur relation, mais quelques mois plus tard, une source proche d’eux a confirmé à Nous hebdomadaire qu’ils étaient en couple. En tout cas, la confirmation officielle est venue lorsque Rami a publiquement remercié son amour.

« Merci, Lucy Boyton. Tu as été mon alliée, ma confidente, mon amour. Merci beaucoup« , a-t-il déclaré en acceptant le prix Breakthrough Performance au Festival international du film de Palm Springs. Après cela, en tant qu’interprète de Freddie Mercury Il a continué à remporter des récompenses, il n’a pas hésité à continuer à remercier celui qui lui a « volé » le cœur. Cependant, lorsque la pandémie a frappé en 2020, des rumeurs de crise ont commencé à faire surface.

En effet, tous deux sont très méfiants vis-à-vis de leur vie privée, mais on a rapidement appris qu’ils étaient en quarantaine ensemble à Londres. De plus, immédiatement, les deux ont confirmé de manière très subtile qu’ils étaient toujours ensemble. En fait, actuellement, il y a des rumeurs d’un éventuel engagement qui n’a pas encore été confirmé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂