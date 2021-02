Xiaomi Redmi 9C vs Realme C3: quel téléphone pas cher est le meilleur?

Xiaomi Redmi 9C vs Realme C3, quel téléphone à 100 euros est le meilleur?

Bien que nous aimions tous les téléphones coûteux avec des designs élégants et des fonctionnalités de pointe, il est également vrai que de nombreux utilisateurs n’ont besoin que d’un smartphone de base Avec lequel appeler, envoyer des messages et se connecter à un réseau social tel qu’Instagram.

Heureusement, l’Android bas de gamme actuel n’a rien à voir avec ce qui existait il y a des années. Les appareils bon marché d’aujourd’hui sont vraiment spectaculaires et bien qu’ils n’atteignent évidemment pas la qualité du haut de gamme, ils sont assez bien pour un consommateur moyen.

Deux des marques avec les meilleurs téléphones à petit budget sont Xiaomi et Realme et est que les deux sociétés ont des modèles intéressants pour un peu plus de 100 euros. C’est le cas du Xiaomi Redmi 9C et du realme C3, mais quel est le meilleur?

Design et abat-jour: aspect jeune et plastique comme marque de fabrique

Peu de surprises peuvent être trouvées dans les terminaux qui coûtent un peu plus de 100 euros. Pas de matériaux premium, ici le plastique règne dans les deux bornes. Conception simple destinée au jeune public et disponibilité en différentes couleurs.

Les deux appareils Ils sont une copie carbone en taille et en poids nous pouvons donc en dire un peu plus sur l’extérieur de l’appareil.

Quant à l’écran, le Redmi 9C a un panneau IPS de 6,53 pouces qui occupe 81,1% de la façade, ainsi qu’une résolution de 720 x 1600 qui nous donne environ 269 ppp. Par contre, le realme C3 a un panneau de 6,5 pouces (84% avant) avec une résolution de 720 x 1560 et 264 ppp.

Les deux appareils sont très similaires en termes de qualité d’écran, les deux ont une encoche pour la caméra selfie bien que le realme C3 a des lunettes moins prononcées ce qui permet une meilleure utilisation de la face avant du terminal.

En bref, le Xiaomi Redmi 9C et le realme C3 sont deux téléphones très similaires dans la conception et l’écran, donc ici nous trouvons une cravate claire. Regardons d’autres aspects des appareils.

Coupe photographique: le grand angle fait la différence

Personne ne s’attend à prendre des photos de qualité avec ces appareils car ils n’ont évidemment pas la qualité d’un téléphone haut de gamme. Maintenant, pour sortir du chemin ou pour une photographie isolée, ces terminaux bas de gamme peuvent s’en tirer sans problème.

Le Xiaomi Redmi 9C s’engage dans un système composé de trois caméras arrière, un capteur principal de 13 mégapixels, un ultra grand angle de 8 et un capteur de profondeur. La caméra selfie est de 5 MP.

D’autre part, realme a également intégré un module à 3 caméras avec un capteur principal de 12 MP et une focale de 1,8, un capteur macro de 2 MP et un appareil photo de 2 MP pour le mode portrait. la différence est qu’elle n’a pas de grand angle donc honnêtement cette configuration ne semble pas la meilleure pour une plage d’entrée. Pourquoi ne pas avoir remplacé le capteur macro par un grand angle? En revanche, dans l’encoche avant, il abrite un capteur 5 MP.

Les deux appareils se comportent bien dans des situations lumineuses bien que la qualité baisse beaucoup quand il fait noir, quelque chose d’assez récurrent dans les téléphones bon marché, peu importe à quel point ils ont le soi-disant «mode nuit».

Cependant, nous nous nous retrouvons avec le modèle Xiaomi uniquement pour son grand angle Et est-ce que le capteur macro du realme nous ne voyons pas l’utilité compte tenu de sa faible qualité, de seulement 2 mégapixels.

Batterie: même autonomie, deux bêtes brunes

Il semble que le Xiaomi et le realme soient coupés par le même modèle. Si dans la conception et l’écran, ils sont pratiquement des clones, on peut en dire autant de leur autonomie.

Les deux terminaux ont une batterie de 5000 mAh avec une charge de 10W. Nous parlons qu’avec une utilisation normale, les réseaux sociaux, la photographie ou la série étrange sur Netflix, vous pouvez dépasser 9 heures d’écran.

Malheureusement aucun d’eux n’a une charge rapide Et malheureusement pour tous, aucun d’entre eux ne dispose d’USB de type C mais pour les charger, vous devrez utiliser un câble micro USB. Effectivement, micro USB sur deux téléphones sortis en 2020.

Processeur: pas de dragons, voici seulement de la place pour MediaTek

Que personne ne s’attende à la puissance fournie par des processeurs de pointe tels que le Qualcomm Snapdragon 888 car ici, nous sommes d’abord devant deux téléphones bas de gamme et deuxièmement, aux processeurs MediaTek.

Le Xiaomi opte pour le MediaTek Helio G35 et le realme pour le G70. En théorie, le G70 est un meilleur processeur car il devrait offrir de meilleures performances à moindre coût, mais en pratique les deux processeurs sont assez similaires.

Malgré tout, les deux appareils chinois fonctionnent assez bien au quotidien être capable de déplacer des applications lourdes et des jeux exigeants, oui, avec quelques difficultés à certains moments mais en conservant le type.

Xiaomi Redmi 9C vs Realme C3: lequel choisir?

Comme nous l’avons vu dans cette comparaison, les deux terminaux sont très similaires à la fois dans la conception, les spécifications et le prix.

Quel est meilleur? Choix difficile. Xiaomi a MIUI tandis que realme a realme UI, qui permet un mouvement agile entre les différents menus et applications et qui, en termes généraux, est plus conviviale.

D’un autre côté le Xiaomi Redmi 9C a une meilleure section photographique que son rival Realme bien que ce dernier dispose d’un processeur un peu supérieur.

Pour tout cela et depuis le prix des deux terminaux est le même, nous devrons choisir si nous préférons prendre de meilleures photos (Xiaomi) ou si au contraire vous voulez un processeur un peu meilleur (realme).

Quoi qu’il en soit, les deux terminaux bon marché sont idéaux pour tous ceux qui recherchez un smartphone de combat pour un usage quotidien sans prétention.

