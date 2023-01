Benson et Stabler se sont-ils embrassés sur « Law & Order : SVU » ?

De retour dans la première saison de « Law & Order: SVU », Elliot Stabler a regardé dans les yeux de sa partenaire Olivia Benson et a dit: « Je suis votre partenaire – pour le meilleur ou pour le pire. » Aujourd’hui, 24 saisons plus tard, malgré de nombreux hauts et bas, ces mots sonnent toujours vrai et – pour la première fois – d’une manière très intime.

Cela n’a pris que deux décennies, mais après d’innombrables regards persistants, des moments de vie ou de mort et seulement trois câlins, les partenaires bien-aimés joués par Chris Meloni et Mariska Hargitay sont presque devenus romantiques pour la toute première fois.

Dans l’épisode du 26 janvier « Blood Out », Benson et Stabler ont touché d’une manière dont les fans de la paire bien-aimée n’avaient fait que rêver, surtout après que la promo à elle seule a envoyé stans dans une spirale.

Benson a appelé Stabler pour une faveur – pour aller chercher son fils, Noah, qui était resté avec la famille de son demi-frère à l’extérieur de New York après que deux personnages cagoulés aient attaqué sa mère à l’extérieur de leur maison. Au moment de l’attaque, Benson a fait entrer son fils à l’intérieur et a appelé à l’aide pendant qu’elle combattait les adolescents. Dans l’épisode suivant, « Soldier Up », elle s’est rendu compte après avoir supposé que l’attaque était censée être contre elle, que Noah était la cible visée.

Les téléspectateurs n’avaient pas vu Benson et Stabler partager l’écran depuis la première historique de cette saison, qui était un croisement à trois entre toutes les émissions « Law & Order ».

Avant cela, Benson avait abattu les tentatives de Stabler de passer du temps avec elle et son fils. Stabler a rencontré le fils de Benson par hasard le jour de la fête des mères, lorsqu’il a rencontré les deux dans la rue.

Dans « Blood Out », Benson a déclaré à ADA que Dominick Carisi (Peter Scanavino) Stabler était allé chercher son fils et le ramenait à la maison, ajoutant qu’il n’y avait personne en qui elle avait plus confiance pour ramener Noah à la maison « en un seul morceau que Stabler ».

De retour à son appartement, Benson a nerveusement regardé à travers les armoires tandis que Stabler a dit qu’ils étaient « de la famille ».

« Pourquoi ne m’as-tu pas appelé ? demande Stabler.

« Parce que je savais que tu essaierais de me protéger », répond Benson.

« Et il y a quelque chose qui ne va pas avec ça ? Questions plus stables.

« Je tiens à toi », ajoute-t-il. « Regardez-moi. »

Les deux fronts se touchent et Stabler semble s’embrasser, mais Benson s’éloigne nerveusement.

« Elliot, je veux – je veux, mais je ne peux pas », soupire Benson.

Lorsque Stabler demande pourquoi pas, Benson répond: « Parce que et si ça ne marche pas? »

« Et si les choses s’arrangeaient ? il à répondu.

« Elliot, je ne suis pas prête pour ça », dit-elle. « Je ne suis pas prêt pour ça. »

(Donc toujours pas de bisou — pas encore… mais progressez !)

À partir de 1999, Hargitay et Meloni ont travaillé côte à côte en tant que partenaires de l’unité spéciale des victimes de Manhattan pendant 12 saisons. Meloni a quitté la série en 2011 après l’échec des négociations contractuelles tandis que Hargitay est restée, et son personnage a gravi les échelons pour devenir le capitaine de l’unité. Pendant ce temps loin de la personne qui savait autrefois «tout» sur elle – même les parties qu’elle «préfère oublier», Benson a adopté un fils mais a également vécu certains des moments les plus traumatisants de sa vie.

Meloni a repris Stabler dans l’univers « Law & Order » 10 ans plus tard sur son propre spin-off, « Law & Order: Organized Crime », et a réintégré l’orbite de Benson lors de son épisode de retour dans la saison 22, « Return of the Prodigal Son ». Cet épisode était essentiellement la première et la dernière fois que les fans ont vu une sorte de conversation entre les deux qui a permis de comprendre pourquoi Stabler est parti et à quel point son départ brusque et inexpliqué a vidé Benson.

Les deux se sont assis à l’hôpital où la femme de Stabler, Kathy, a été admise pour un traitement après avoir été blessée dans un attentat à la voiture piégée.

« Je pense que si je vous ai parlé de la façon dont – » Stabler a commencé avant que Benson ne le coupe et souligne comment il vient de « s’éloigner ».

« Tu étais la personne la plus importante de ma vie, et tu as juste disparu », a déclaré Benson. (Fait amusant: il a été révélé lors d’un événement de la journée des fans «Law & Order» en février 2022 que Hargitay a elle-même inventé cette ligne.)

« J’avais peur – si j’avais entendu ta voix, je n’aurais pas pu partir », lui a dit Stabler.

Plus tard dans l’épisode, la femme de Stabler est décédée et malgré les 10 ans d’absence, le premier appel qu’il a passé était à Benson. Au cours des 12 saisons du partenariat de Benson et Stabler, chaque fois que quelqu’un demandait si les deux étaient plus que des amis, le mariage de Stabler était souvent la réponse donnée comme raison pour laquelle ils ne l’étaient pas.

Stabler et sa femme se sont séparés deux fois pendant son temps sur « SVU » – dans la saison six et la saison huit – et la tension entre Benson et Stabler était à travers le toit dans la saison huit. Les fans espéraient que ce pourrait être le moment pour le duo d’explorer s’il y en avait plus là-bas, jusqu’à ce que Stabler annonce la nouvelle à Benson lors de la finale de cette saison que Kathy est tombée enceinte pendant la nuit où ils se sont reconnectés pendant leur séparation.

Auparavant, Benson et Stabler ne s’étaient embrassés que trois fois. Stabler a attiré Benson pour leur premier câlin dans « Paternity » de la saison 9, après que Benson ait aidé à sauver la vie de sa femme enceinte à la suite d’un accident de voiture et à accoucher en toute sécurité du cinquième enfant des Stablers.

Les deux se sont littéralement heurtés dans les bras l’un de l’autre dans « Pursuit » de la saison 12 lorsque Stabler est revenu de l’extérieur de la ville pour réconforter Benson après la mort de leur ADA dans ses bras.

L’étreinte que les fans ont qualifiée de « câlin de poursuite ». « La loi et l’ordre: SVU » / NBC

« Je suis vraiment content que tu sois de retour », a déclaré Benson à Stabler.

« J’aurais dû revenir plus tôt », a-t-il répondu.

Jusqu’à l’épisode du 26 janvier, le dernier câlin entre les partenaires a eu lieu après la mort de Kathy, lorsque Stabler a pris Benson dans ses bras dans le couloir de l’hôpital et s’est blottie contre elle en pleurant.

Dans les épisodes de « SVU » et de « Crime organisé » menant à « Blood Out », Benson et Stabler avaient discuté de leurs sentiments l’un envers l’autre avec d’autres personnes.

Dans l’épisode « Crime organisé » du 17 novembre, « Whipping Post », Stabler a avoué ivre qu’il était amoureux d’une femme à un vieil ami.

Quelques semaines plus tard, lors de la finale d’automne «SVU», «Et un traumatisme dans un poirier», a déclaré Benson à une amie de longue date, la détective Amanda Rollins (Kelli Giddish), tandis que les deux buvaient du vin en boîte, elle avait l’impression que Stabler était sa «maison» mais elle n’était pas « fini » qu’il la quitte.

Elle a également dit qu’elle estimait qu’elle « n’avait pas de droit ni de revendication ».

« C’est le mari de quelqu’un d’autre », a-t-elle ajouté. «Je sais que cela semble fou, mais parfois je pense que ce serait presque plus facile. … » dit-elle, avant que Rollins ne l’ajoute, la femme de Stabler n’était pas morte.

« Elle était la limite », a ajouté Rollins.

« Avec elle partie, c’est comme s’il n’y avait plus que des possibilités, ce qui est paralysant », a reconnu Benson.