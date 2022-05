Bande-annonce de sortie de The Boys pour ‘Dawn of the Seven’, le film de l’univers de la série

Avec la troisième saison de »Les garçons » Venant sur la plateforme Prime Video, la série a publié une nouvelle bande-annonce de film » Dawn of the Seven », une production fictive qui mettra en vedette les membres de Vaught. En raison de son thème de super-héros, la série a pu montrer sa satire pour apporter une bande-annonce similaire aux productions de CCcar à la fin du clip on peut lire »The Bourke Cut » faisant référence au film »Justice League : The Snyder Cut ».

Dans la deuxième saison, au milieu de tout le chaos pour lequel « The Boys » est connu, on a pu voir Homelander et les autres super-héros filmer la cassette de « Dawn of the Seven », un film auquel ils participeraient tous les membres de Vought et qu’il servirait à promouvoir la légion de super-héros. Cependant, tout cela a changé lorsque nous avons pu rencontrer Stormfront, le nouveau personnage qui s’est avéré être un nazi psychotique qui n’avait pas vieilli malgré le temps.

La bande-annonce » Dawn Of The Seven » s’ouvre sur une ville de New York détruite avec la voix de Homelander disant » Nous sommes vos héros. Nous sommes là pour vous servir et vous protéger. » Dans l’aperçu d’une minute, nous voyons les sept super-héros stellaires, se terminant par toute l’équipe prenant Stormfront, avec Homelander annonçant qu’il rompt avec sa petite amie nazie.

Suite à l’histoire de la saison précédente, le super-héros »The Deep » ne se retrouve pas dans la bande-annonce, car comme on a pu le voir dans l’histoire, c’est un membre qui est exclu du line-up Vought, donc il n’a pas participer au nouveau film. L’expression »The Bourke Cut » est une référence à Adam Boruke, un personnage joué par PJ Byrne, le réalisateur qui a été introduit dans la deuxième saison de »The Boys ».

Les membres des Sept qui apparaissent dans la bande-annonce incluent Homelander (Antoine Starr), Un train (Jessie Usher), lumière des étoiles (Erin Moriarty), Reine Maeve (Dominique McElligott) et le silencieux Black Noir (Nathan Mitchell). La promotion satirique du film « Dawn of the Seven » est sans aucun doute un geste pour promouvoir la troisième saison de « The Boys », qui arrivera en exclusivité sur Prime Video le 3 juin.