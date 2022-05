Resident Evil, série Netflix 2022 : distribution et date de sa première

Netflix vient de révéler le premier regard sur »Resident Evil », une nouvelle série qui sera une adaptation en direct du populaire jeu vidéo de zombies. Dans le petit aperçu, nous pouvons voir un monde en proie à un virus développé par Umbrella Corporation, la sinistre société connue pour avoir créé le virus qui transforme tout le monde en zombies dans les jeux vidéo « Resident Evil ». .

La série aura une histoire distincte des jeux, suivant Jade Wesker, fille d’Albert Wesker, le principal antagoniste de la saga »Resident Evil », qui dans la bande-annonce peut être vue en train d’expérimenter avec des rats en leur injectant leur propre sang .filles. En plus de vivre dans un monde couvert de morts-vivants, Jade devra affronter son passé à New Raccoon City, enquêtant sur la mort tragique de sa sœur et les ombres de son père diabolique.

« La nouvelle extension de la série apporte le meilleur de l’ADN de Resident Evil : des héroïnes coriaces, des créatures folles (certaines nouvelles et d’autres familières), une bataille pour la survie et, bien sûr, un profond mystère à élucider », peut-on lire dans le synopsis officiel du programme. « Andrew Dabb (Supernatural) élargit les horizons avec une nouvelle narration, une horreur effrayante et un spectacle bourré d’action parfait pour l’été. »

Casting de la série Resident Evil

La série sera la vedette lance reddick comme le méchant docteur Albert Wesker, en plus d’avoir la performance de Ella Balinska, Tamara intelligente, Sienne Agudong, Adeline Rodolphe Oui Paola Nuñez.

Reddick a déclaré dans une interview qu’avant de jouer le rôle dans la série « Resident Evil », il n’avait jamais entendu parler de la longue franchise de jeux vidéo : « Pendant des années, j’ai toujours pensé que les films étaient des choses indépendantes. Je n’ai jamais Je savais qu’ils étaient liés à quelque chose. Je ne savais vraiment rien d’Albert Wesker lorsque ce projet est né. Ce qui m’a attiré dans le projet, c’est la grande écriture dans le scénario. très différent de ce qu’ils attendent.Des passionnés de »Resident Evil ».

On ne sait pas encore si la série mettra en vedette l’apparition de grands personnages de jeux vidéo, tels que Chris Redfield, Jill Valentine ou Leon S. Kennedy, protagonistes des titres les plus populaires de la saga.

Quand est sorti Resident Evil ?

La série »Resident Evil » arrivera en exclusivité sur la plateforme Netflix prochainement 14 juillet de cette même année, avec une saison qui sera composée de huit épisodes d’une durée d’une heure chacun.