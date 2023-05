Les trois dépressions que Dwayne Johnson a traversées dans sa vie

Origins Skin Revival Set

Un coffret de trois soins visage.Redonnez vie à votre peau avec le coffret Skin Revival d’Origins. Ce coffret de trois produits renferme un nettoyant moussant doux; un sérum lissant enrichi de niacinamide et une crème antirides repulpante intensive. Achetez ce produit maintenant et votre peau nous remerciera plus tard.Contenu du coffret : Mousse nettoyante pour le visage Checks and Balances™; 15 ml – Un nettoyant moussant doux à base d'extrait de varech à larges feuilles; de tourmaline et de menthe; qui vous offre une peau agréablement propre; rafraîchie et équilibrée Sérum Actif Jeunesse Plantscription™; 15 ml Un sérum complet à base de peptides; d'anogeissus et de niacinamide qui estompe l'apparence des rides et des pores afin de conférer un aspect plus lisse et lifté à votre peau Puissante crème lifting Plantscription™; 15 ml Une crème antirides intensive formulée à base d’anogeissus qui contribue à raffermir; lifter et repulper l’apparence des rides dues à la sécheresse afin que votre peau paraisse plus jeune