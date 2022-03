Overwatch 2 : la bêta pour le mode PvP démarre fin avril

C’était calme pendant longtemps Surveiller 2, la sortie a été repoussée à plusieurs reprises. Maintenant, il y a des nouvelles sur le successeur du jeu de tir à la première personne coloré : un sortira fin avril Bêta pour le mode PvPauquel vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé.

Overwatch 2 : bientôt vous pourrez tester le mode PvP dans la bêta

Dans une vidéo, le directeur du jeu Aaron Keller a pris la parole et a confirmé que le le développement du titre avance bien. En même temps, il s’est excusé pour mauvaise communication dans le passé qui laissait l’état actuel du jeu un mystère pour la plupart des joueurs.

C’est sur le point de changer, et l’équipe te veut désormais fournir plus de mises à jour. Cela inclut l’annonce de la version bêta. Vous avez décidé de Séparez le PvP du PvEpour rendre le titre disponible aux joueurs plus tôt.

La version d’essai ne sera disponible que sur PC et nécessite un compte Battle.net. Des rondes avec chacun vous y attendent cinq joueurs par équipele nouveau personnage séjourquatre nouveaux cartes et un mode de jeuune système de ping comme révisions des personnages Orisa, Doomfist, Bastion et Sombra.

Avancement du développement mais pas de date

Ainsi, avec un peu de chance, vous pourrez bientôt jeter un premier coup d’œil à Overwatch 2 et vous lancer vous-même dans la mêlée. Un commence cette semaine phase alphaqui est réservé aux employés de Blizzard et aux professionnels de l’esport, par exemple.

Ce devrait être plus tard dans l’année essais supplémentaires donner, qui sont ensuite également complétées par de nouveaux contenus. Une date de sortie précise n’est toujours pas connue, cependant, les phases bêta indiquent que le titre paraîtra à la fin de cette année au plus tôt; probablement pas avant 2023.