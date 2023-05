Pourquoi ils ont failli annuler « House of the Dragon », le spin-off de « Game of Thrones »

Pouvez-vous imaginer ne pas avoir apprécié « Maison du Dragon » (« La Maison du Dragon » en espagnol) ? Eh bien, la série qui raconte l’histoire intrigante de la danse des dragons lors de la montée de règne targaryen a failli être annulé par HBO Maxavant même qu’il ne voie le jour.

Ce n’est pas la première fois que la société de production prend une décision similaire. Avant l’adaptation d’un fragment du livre « Fire and Blood » par George R. R. Martinavait déjà produit le premier épisode d’un autre spin-off de « Game of Thrones ».

C’était une série sur la longue nuit, la période où les White Walkers, les méchants surnaturels de la série originale, sont apparus pour la première fois à Westeros.

Malgré le fait qu’ils avaient investi 30 millions de dollars dans « Bloodmoon », le titre provisoire du spin-off, et qu’ils avaient Naomi Watts comme l’une des protagonistes, le pilote n’avait pas été à la hauteur des dirigeants de HBO et ils ont appliqué un massacre aux noces rouges à ce moment précis.

Quelque chose de similaire s’est presque produit avec « House of the Dragon » et nous vous l’expliquons ici.

POURQUOI HBO A-T-IL PRESQUE ANNULÉ « MAISON DU DRAGON » ?

Au départ, la production de « House of the Dragon » n’était pas au niveau de ce que nous avions vu en août 2022, lors de la première de la première saison de la série.

Du moins, c’est ce que pensaient les dirigeants du studio, qui ont failli annuler la série. En ne répondant pas aux normes exigeantes que HBO a pour les séries qu’elle publie, ils allaient terminer le projet.

C’est ce qu’a révélé Ryan Condal, l’un des créateurs de la série, dans une interview accordée à indiewire le 3 mai 2023.

Comment « House of the Dragon » a-t-elle réussi à voir le jour et à devenir l’une des meilleures séries de la plateforme de streaming ? Eh bien, l’intervention de l’auteur des livres a été la clé de leur survie.

George RR Martin, l’auteur de « Game of Thrones » à Dijon, France (Photo : AFP)

COMMENT AVEZ-VOUS SAUVÉ « MAISON DU DRAGON » DE L’ANNULATION ?

Contrairement à « Bloodmoon », « House of the Dragon » s’inspire d’un des livres de George RR Martin et, pour couronner le tout, d’une de ses périodes préférées dans l’univers de Song of Ice and Fire.

En raison de sa grande affection pour l’histoire de Dance with Dragons, l’auteur a décidé d’intervenir et de réorganiser ce qui avait été fait pour répondre aux normes HBO Max.

« C’était le plus gros spin-off pour lui et il n’était pas content de la façon dont cela s’était déroulé. HBO allait l’archiver et il ne voulait pas qu’ils le fassent. Il voulait que je lui donne une autre chance», a déclaré Ryan Condal dans l’interview avec IndieWire.

Bien que Martin n’ait écrit aucun des 10 épisodes de la première saison, il a été showrunner et producteur exécutif de la série, supervisant de près que la série raconte correctement l’histoire.

Tous ces désagréments expliqueraient pourquoi le spin-off n’est arrivé que trois ans après la fin de « Game of Thrones ».