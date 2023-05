Maman a honte d’une vidéo hilarante de la routine de son tout-petit

Il n’y a tout simplement pas moyen de devenir parent d’un tout-petit sans un sens de l’humour bien développé, et une maman sur TikTok en a à revendre. Mais après avoir publié une parodie hilarante d’une journée dans la vie de sa petite fille, tout le monde n’aimait pas ses blagues, et certains n’ont pas pu s’empêcher de transformer tout cela en une opportunité de faire honte à maman.

Un TikToker a filmé une vidéo hilarante et irrévérencieuse détaillant la routine quotidienne de son tout-petit.

La vidéo TikToker et maman Avery Woods, connue sous le nom de @averyywoods sur l’application, faite de sa fille est hilarante dès le premier instant. Filmé avec une voix off censée être la narration de sa fille, il s’ouvre avec sa petite fille s’adressant au public, « Hey, f—kers. »

Ce qui suit est aussi irrévérencieux qu’on pourrait s’y attendre, un récapitulatif hilarant et blasphématoire de l’horaire post-sieste de la petite fille raconté de son propre point de vue.

Le TikTok montre le tout-petit se vantant fièrement de se conduire mal, d’avoir une crise de colère et d’être généralement difficile.

« Tout d’abord, je me suis réveillé p-ssed », dit la voix off de la petite fille sur des images de la fille de Woods se réveillant de sa sieste, avant de montrer une longue liste de comportements répréhensibles qui seront familiers à quiconque s’est déjà occupé d’un tout-petit. « Ensuite, j’ai fait ce truc avec l’ongle de ma mère qui l’énerve vraiment », dit la voix off alors que le tout-petit replie l’ongle manucuré de sa mère, « mais honnêtement, elle m’a rendu fou en me réveillant, alors elle le mérite. «

L’hilarité continue avec le tout-petit qui fait une crise de colère pour une raison qui sera immédiatement liée aux parents – parce qu’elle n’était pas autorisée à jouer avec quelque chose qui pourrait la tuer. « Ma mère m’a arraché un briquet des mains et j’ai perdu ma putain de merde », dit la voix off du tout-petit, « parce que pourquoi je ne peux pas jouer avec ça? Tellement stupide. » La logique des tout-petits à son meilleur.

À ce stade de la journée, Woods a simplement laissé gagner son tout-petit, comme les parents le doivent si souvent pour leur propre santé mentale. Woods offre à sa fille une friandise, un muffin au chocolat Costco, pour apaiser sa crise de colère. « Ce qui était génial », dit la fausse voix off de la petite fille, « J’adore ça et ça m’a rendu bien plus heureuse. »

La vidéo continue en montrant le tout-petit provoquant tant de chaos que sa mère lui donne de la mélatonine pour qu’elle aille se coucher.

En fait, le chaos ne le couvre même pas. Anarchie est un meilleur mot. Après un « dîner médiocre » que « je viens de jeter par terre », la petite fille se régale à nouveau d’une gourmandise en mangeant un cornet de glace dans le jacuzzi. Cela tourne au désastre : « peu de temps après, j’ai chié partout sur la terrasse de la piscine et dans la piscine et j’ai fait bâillonner ma mère », rapporte le tout-petit. « C’était putain de génial. »

À partir de là, la famille organise une soirée cinéma au cours de laquelle le tout-petit jette du pop-corn et le piétine dans le tapis, à quel point sa mère en a finalement eu assez et lui donne « ma gomme violette préférée que je prends la nuit, et pour une raison quelconque, j’ai toujours Dors comme un putain de rock quand elle me donne ça. » C’est parce que la gomme est le supplément de mélatonine qui induit le sommeil.

Après la gélatine à la mélatonine, c’est l’heure de « mon baba, qui est la raison d’exister », dit le bambin. « Je n’arrêterai jamais de boire des babas, alors bonne chance à mes parents. » Heureusement, la petite fille ne tarde pas à s’endormir.

La mère avait honte du régime alimentaire, du poids et du sucre de sa fille.

« Ce gamin se nourrit de sucre, d’arômes et de colorants artificiels, d’écrans de télévision et de mélatonine », a déclaré un commentateur. « Et puis ajouter du lait sur les dents avant de dormir. Sans se brosser les dents », a ajouté un autre.

Plusieurs commentateurs sont même allés jusqu’à se moquer du corps de la petite fille, qui est à un niveau tout à fait normal d’adorable graisse de bébé pour un enfant de son âge. Mais à cause du sucre dont elle a été nourrie dans la vidéo, les gens ont ratissé la mère de la fille sur les braises. « Absolument le pire ! » un autre utilisateur a déploré. « La petite est déjà en surpoids et ce n’est pas sa faute. Elle aura des problèmes toute sa vie. »

D’autres ont exprimé des inquiétudes à l’idée de donner de la mélatonine à un enfant si petit. La plupart de ces commentateurs étaient gentils et ont fourni des informations sur certains effets secondaires potentiels, en particulier des études qui ont indiqué que le supplément pouvait retarder la puberté. Mais comme le détaille le Boston Children’s Hospital dans la vidéo ci-dessous, la mélatonine est généralement sans danger pour les enfants tant qu’elle est utilisée avec modération et pas avant que l’enfant ait trois ans.

Et les effets potentiels de retardement de la puberté du supplément n’ont été observés que dans des études animales, et il n’y a pas encore de preuve qu’ils aient les mêmes impacts sur les humains. Alors calmez-vous, maman-shamers.

Histoires liées de YourTango :

Heureusement, la plupart des personnes qui ont visionné la vidéo de Woods l’ont trouvée hilarante, sans parler de la relation. « Nous vivons tous la même vie », a écrit un parent. Et l’anarchie totale de la vidéo a poussé au moins une personne à reconsidérer ses propres projets parentaux. « C’était le contrôle des naissances ultime, mais de la manière la plus mignonne et la plus drôle, merci », a plaisanté un commentateur.

Et plusieurs parents ont été soulagés de voir qu’une autre mère était tout aussi exaspérée – et dépendante de faire manger à son enfant des friandises sucrées – qu’eux. « Je ne vais pas mentir », a écrit une mère, « c’est agréable de vous voir donner du sucre à vos enfants… ça me fait du bien ! » Être parent n’est pas pour les âmes sensibles et il est impossible de le faire correctement de toute façon. Alors laissez l’enfant avoir son muffin au chocolat Costco. C’est mieux que de jouer avec un briquet !

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, les médias sociaux et les sujets d’intérêt humain.