Y a-t-il vraiment un fléau de karaté en Californie du Sud comme le suggère Cobra Kai?

En tant que fan inconditionnel de The Karate Kid et maintenant Cobra Kai, Reseda est un lieu mythique depuis l’âge de 11 ans. Originaire du comté d’Orange, en Californie, je n’ai jamais pu entendre ni voir quoi que ce soit lié à Reseda et ne pas penser à Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) et les batailles épiques de karaté qui semblaient se dérouler tout le temps dans les rues. de cette ville du sud de la Californie. Maintenant, avec 4 Karate Kid longs métrages et 3 saisons de Cobra Kai à son crédit, il est difficile de ne pas se demander si cette grande ville ne souffrirait peut-être pas d’un fléau de karaté cinématographique?

Avant de rejeter complètement cette idée (et de citer d’autres films qui montrent Reseda sous un jour différent), demandez-vous s’il y a quelqu’un dans l’un des Le Karaté Kid des véhicules qui ne se soucient pas du karaté? Par exemple, le tournoi All-Valley est un très gros problème. C’est tellement grand qu’ils ont presque pleins d’assemblées publiques pour en discuter!

Daniel LaRusso perd presque son mariage à cause du karaté. Il combat Johnny Lawrence depuis près de 4 décennies à cause de ce sport. Un lycée entier a été amené à une émeute semblable à une prison à cause de la bataille de deux dojos pour la suprématie du karaté. Miguel (Xolo Mariduena) a failli perdre la vie dans cette bataille, mais quelle est la première chose qu’il fait en récupérant? Il commence à essayer de pratiquer le karaté avant de pouvoir marcher! En fait, le karaté a essentiellement détruit la relation de Johnny avec son fils Robby (Tanner Buchanan), et à aucun moment on ne pense à abandonner le sport et à travailler sur des choses à travers des conversations et des visites père-fils. Au contraire, Johnny, Daniel et tous les autres ne font que doubler leur entraînement de karaté dans l’espoir que cela leur trouvera l’équilibre «insaisissable» que M. Miyagi leur a assuré était le leur.

Maintenant, nous savons que Kreese (Martin Kove) et ses disciples Cobra Kai sont obsédés par le karaté. Même avec leurs méthodes obscures (en particulier selon les normes de 2020), cela ne fait que recruter plus de recrues. Daniel et Johnny essaient d’avoir une approche plus mesurée. Cependant, même eux ne peuvent pas éviter la peste. Pendant tout ce temps, Reseda continue de fonctionner comme la Mecque des affaires et de la culture. C’est un honneur à leurs urbanistes, qui doivent probablement rendre compte dans leurs budgets annuels du bilan que cette peste de karaté va faire peser sur leur ville.

Lorsque vous commencez à examiner des films comme Les lumières du vendredi soir et leur fléau du football, ou Quête de vision avec son fléau de lutte, ou Hoosiers avec son fléau de basket-ball, la normalité avec laquelle ces sports prennent le dessus et affectent les villes n’est pas rare. En fait, tout ce que l’on a à faire est de regarder le calendrier d’ESPN et ils verront que notre année entière suit non seulement, mais dépend de ces fléaux sportifs. Ils génèrent de l’argent, des emplois et ont créé des industries entières qui ne vont pas simplement disparaître.

Ce que nous voyons de Reseda dans les deux Le Karaté Kid films et Cobra Kai n’est rien d’autre qu’un microcosme de cette culture qui nous est montré à travers une lentille en proie au karaté.

Sujets: Cobra Kai, Karate Kid

Les opinions et opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.