Al Pacino, Viggo Mortensen, John Travolta, Shia LaBeouf et bien d’autres rejoignent le thriller JFK Mob de David Mamet

Assassinatun projet à venir écrit et réalisé par le lauréat du prix Pulitzer David Mamet vient d’annoncer son casting stellaire, avec des personnalités comme l’acteur oscarisé Al Pacino (Le Parrain, L’Irlandais), le nominé aux Oscars Viggo Mortensen (Livre Vert, Le Seigneur des Anneaux franchise), John Travolta, nominé aux Oscars (Pulp Fiction, Get Shorty) et la gagnante des BAFTA Shia LaBeouf (Transformateurs, Fureur) signant le thriller JFK. Comme l’a révélé Deadline, les goûts de Boîte à oiseaux et Cambriolage La star Rebecca Pidgeon et la chanteuse nominée aux Golden Globes Courtney Love rejoindront également Pacino et le reste de ces noms de premier plan dans le film, qui devrait être lancé sur le marché de Cannes.

Bien que les détails de leurs rôles restent secrets pour le moment, il a été révélé que Assassinat sera un autre récit de l’assassinat du président américain John F. Kennedy, mais cette fois-ci, il sera raconté du point de vue de la foule. Le film présentera le meurtre comme un coup commandé par le chef de file de la mafia de Chicago, Sam Giancana, « en guise de récompense pour la tentative de JFK de saper la mafia après qu’ils l’ont aidé à se faire élire », indique le rapport.

La théorie selon laquelle le meurtre de JFK a été perpétré en représailles par la foule de Chicago, et que c’est en fait la foule qui a aidé à faire élire Kennedy en premier lieu, est populaire depuis un certain temps et a même été adressée au réalisateur Oliver Stone. Film primé aux Oscars JFK retour en 1991.

Sans doute Assassinat donnera au public un aperçu plus approfondi de l’idée, tout en remplissant l’écran de ce qui sera certainement des performances très puissantes de certains des acteurs les plus talentueux de tous les temps.

Assassination a été co-écrit par le petit-neveu de Mob Boss Sam Giancana

Assassinat est sur le point d’être réalisé par le légendaire dramaturge américain David Mamet, qui est surtout connu pour avoir remporté un prix Pulitzer pour sa pièce GlengarryGlen Ross, qui lui a également valu l’une des nombreuses nominations aux Tony Awards. Au cours de son illustre carrière, Mamet a reçu des nominations aux Oscars du meilleur scénario adapté pour Promener le chien et Le verdictavec ses autres crédits d’écriture, y compris Les Intouchables, Hoffa, The Edge, Le facteur sonne toujours deux fois, Hannibal, et Ronin. Mamet est par ailleurs connu pour avoir dirigé des personnalités comme Phil Spector, Spartan, ceinture rouge, et Cambriolage sur grand écran, ainsi que les goûts de L’unité et Le bouclier sur le petit écran.

« Avec le talent indéniable de David Mamet à la barre et notre distribution stellaire dirigée par Viggo Mortensen, Al Pacino, Shia LaBeouf et John Travolta, les stars se sont vraiment alignées », a déclaré le président d’Arclight Films, Gary Hamilton, à propos du projet. « Assassination est un thriller captivant et captivant qui se déroule dans une période charnière de l’histoire américaine, brillamment conçu par Mamet – c’est un projet absolument fantastique. »

Mamet a écrit Assassinat aux côtés de Nicholas Celozzi (Momo : l’histoire de Sam Giancana), le petit-neveu du chef de la mafia de Chicago, Sam Giancana. Assassinat sera lancé à Cannes par Arclight Films, et la production devrait commencer plus tard cette année.