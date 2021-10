Les téléspectateurs de Squid Game repèrent des détails sur l’accent de Sae-byeok que vous avez peut-être manqués

Si vous avez regardé une version doublée de la série, vous avez peut-être manqué le petit détail mais important du personnage de Sae-byeok.

Jeu de calmar‘s Kang Sae-byeok est devenu un favori absolu des fans parmi les téléspectateurs de Netflix. La popularité de Sae-byeok s’est même étendue aux médias sociaux avec l’actrice Jung Ho-yeon qui a gagné plus de 14 millions de followers sur Instagram depuis la sortie de l’émission.

Sae-byeok a sans aucun doute l’une des histoires les plus tristes de la série. Elle et son jeune frère ont fait défection de Corée du Nord, et elle rejoint les jeux afin de gagner assez d’argent pour aider ses parents à faire défection et pour s’assurer que sa famille puisse vivre une vie confortable en Corée du Sud.

Les téléspectateurs coréens ont maintenant remarqué un détail intelligent (et déchirant) avec le personnage de Sae-byeok qui ajoute une toute « autre couche à la performance déjà impressionnante de Jung Ho-yeon – et vous l’auriez peut-être manqué si vous n’aviez pas regardé la série en sa langue d’origine.

Jeu de calmar : les téléspectateurs repèrent des détails dans l’accent de Sae-byeok que vous avez peut-être manqués. Image : Netflix

Dans l’épisode 1, la nationalité nord-coréenne de Sae-byeok est déclarée explicitement par Deok-su (joueur 101) lorsqu’il la bat dans le dortoir. Les téléspectateurs connaissent les origines et les motivations du personnage au début de la série.

Dans une interview avec Corée du Sud, Jung Ho-yeon a expliqué qu’elle « a regardé beaucoup de documentaires sur les transfuges nord-coréens » et qu’elle s’est également entraînée à parler avec un accent nord-coréen avec des enseignants en préparation pour le rôle.

Les téléspectateurs qui ont regardé Jeu de calmar dans sa langue coréenne d’origine aurait pu détecter un léger changement dans l’accent de Sae-byeok, selon à qui elle parlait.

Tout en parlant à son frère, Cheol, elle parle avec son véritable accent nord-coréen. Mais en parlant aux autres joueurs du jeu, elle s’exprime avec un accent sud-coréen plus standard afin de se fondre dans le jeu et d’éviter toute discrimination possible.

Les détails ont été partagés en ligne par un certain nombre de téléspectateurs coréens, dont le podcasteur Youngmi Mayer.

Parler à NBC News, Greta Jung, qui a doublé des rôles pour plusieurs émissions Netflix coréennes et chinoises, a fait écho aux fans qui ont souligné le détail qui aurait pu dépasser la tête de certains téléspectateurs.

« Ils auraient dû faire une parenthèse dans les sous-titres lorsque le personnage nord-coréen parle », a déclaré Jung. « [Kang Sae-byeok] a un accent nord-coréen et le cache autour des Sud-Coréens – c’est important, c’est significatif. »

Dans un article sur le Jeu de calmar Sur la page Reddit, l’utilisateur soyfox a également noté le léger changement d’accent de Sae-byeok, en disant : discours et maniérismes pour qu’ils ne dépassent pas comme un pouce endolori », lit-on dans le message.

« C’est particulièrement vrai chez les jeunes. Je ne sais pas depuis combien de temps Sae-byeok vit dans le Sud, mais elle se serait sans doute rapidement adaptée avec son intelligence de la rue. »

