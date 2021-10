Les affiches de personnages de Halloween Kills arrivent avec la vedette de Strode Family Warriors

Michael Myers a toujours eu les mains pleines avec Laurie Strode dans le Halloween films, et il affrontera trois générations de la famille Strode dans Halloween tue. Dans les dernières affiches de personnages publiées juste avant la première de la suite ce mois-ci, celles mises en évidence sont Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode, Judy Greer dans le rôle de Karen Strode et Andi Matichak dans le rôle d’Allyson Strode. Une nouvelle featurette intitulée « Warriors » a également été publiée.

Laurie Strode a été mère de différents enfants à différentes époques. Dans ce nouveau Halloween trilogie cinématographique de Blumhouse, qui redémarre l’histoire presque à partir de zéro, elle a une fille Karen et une petite-fille Allyson. Tous les trois ont pu survivre à Halloween 2018, mais Michael Myers va être beaucoup plus vicieux cette fois-ci en Halloween tue. Les Strodes survivants seront de retour en force avec les habitants de Haddonfield derrière eux, mais cela suffira-t-il à arrêter la colère de Michael ?

Quoi qu’il arrive dans Halloween tue, on peut supposer que Jamie Lee Curtis va très bientôt dire adieu au rôle de Laurie Strode. Elle a récemment suggéré que Halloween se termine servirait probablement de son chant du cygne dans le Halloween franchise, car elle a déjà passé plus de 40 ans à jouer le personnage. Il y a toujours la possibilité que Blumhouse fasse plus de films après Halloween se termine, sinon un autre studio qui redémarre entièrement la franchise, mais nous assistons probablement à la fin de la saga Laurie Strode vs Michael Myers.

« Je dirais, compte tenu de ce que je sais du prochain film, je pense que ce sera la dernière fois que je la jouerai », a déclaré Curtis, via Total Film. Et je ne dis pas quelque chose comme « Oh, parce que je meurs ! » Ça n’a rien à voir avec ça. Je parle émotionnellement de ce qu’ils ont construit. Je pense que ce sera une façon spectaculaire de terminer cette trilogie. »

Cependant, cela se termine, ça doit être mieux que ce qui s’est passé avec Laurie Strode dans le H20 chronologie. Après que JLC ait repris le rôle de Halloween H20, qui a eu une excellente fin et qui aurait été une fin très appropriée à l’histoire de Laurie et Michael, elle est revenue pour la suite controversée Résurrections d’Halloween en raison d’obligations contractuelles. Le film a tué Laurie sans ménagement au début, et c’est en partie pourquoi tant de fans étaient heureux de voir la nouvelle trilogie refaire la fin de l’histoire de Laurie.

Il y a d’autres stars de retour dans la nouvelle suite aux côtés de Jamie Lee Curtis. Revenant du film original, des stars comme Kyle Richards dans le rôle de Lindsey Wallace, Charles Cyphers dans le rôle de Leigh Brackett et Nancy Stephens dans le rôle de Marion Chambers. L’acteur original masqué de Michael Myers, Nick Castle, fait une autre apparition sous le masque. Pendant ce temps, Tony Moran a affirmé qu’il allait faire une apparition, mais cela ne semble pas être le cas.

Initialement, Halloween tue allait faire ses débuts exclusivement dans les salles l’année dernière. Il a été repoussé à octobre 2021 en raison de la pandémie, et au milieu des problèmes de sécurité persistants concernant les sorties en public, le film a récemment reçu une sortie jour et date. Il devrait maintenant sortir à la fois en salles et sur le service de streaming Peacock le 15 octobre.

