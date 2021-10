Hollington Drive d’ITV est-il basé sur une histoire vraie ?

Promenade Hollington est le dernier drame pour faire parler tout le monde et les téléspectateurs veulent savoir si la nouvelle série effrayante est basée sur une histoire vraie.

Le nouveau thriller d’ITV est centré sur deux sœurs, Theresa, (Ligne de devoir Anna Maxwell Martin) et sa sœur aînée, Helen (Rachael Stirling), qui sont proches les unes des autres et sont les piliers sociaux de cette banlieue apparemment endormie. Mais au fur et à mesure que la série se développe, nous apprenons qu’ils ont leurs propres démons.

Résumé du tracé de Hollington Drive

Le drame s’ouvre sur une chaude nuit d’été à Hollington Drive, un lieu fictif tourné au Pays de Galles. Theresa, Helen et leurs familles profitent d’un barbecue, dont nous réalisons plus tard qu’il s’agit du calme avant la tempête.

Les enfants de 10 ans de Theresa et Helen, Ben et Eva (que vous reconnaissez peut-être dans une série Netflix), demandent à aller jouer dans le parc voisin, au grand dam de certains adultes, y compris Theresa. Quand ils ne rentrent pas chez eux à temps, Theresa part à la recherche des enfants et les trouve en train de se battre à la lisière d’une zone boisée.

Son instinct lui dit que quelque chose de terrible a dû se produire et peu de temps après, il est rapporté qu’un garçon local, Alex Boyd, 10 ans, a disparu et une enquête policière est ouverte.

Hollington Drive : Theresa est interprétée par Anna Maxwell Martin. (Crédit : PA)

Au fil de la série, Theresa commence à remarquer que son fils devient de plus en plus renfermé avec une humeur sombre et elle craint qu’un événement traumatisant passé ne les rattrape enfin. Alors que de nouveaux détails de l’enquête sont annoncés, elle devient terrifiée à l’idée que son fils puisse avoir quelque chose à voir avec la disparition d’Alex.

Hollington Drive est-il basé sur une histoire vraie ?

Même s’il ne fait aucun doute que des cas comme celui-ci se sont produits dans l’histoire de la police, Promenade Hollington n’est pas censé être basé sur une histoire vraie.

La série dramatique a été produite par West Road Pictures et écrite par la scénariste britannique Sophie Petzal (Sang, Sang-Loup).

Le casting de Hollington Drive

Aux côtés d’Anna Maxwell Martin et Rachael Stirling, le drame met en vedette Rhashan Stone (Trouver Alice) en tant que partenaire de Theresa Fraser, et Peter McDonald (Meurtres de Dublin) joue le partenaire d’Helen, David.

Le fils de 10 ans de Theresa, Ben, est joué par Fraser Holmes et la fille d’Helen, Eva, est jouée par Amelie Bea Smith.