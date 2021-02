Si vous voulez savoir dans quelles factions Warhammer Total War 3, nous avons ce qu’il vous faut; ci-dessous, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur toutes les factions de Warhammer Total War 3.

Toutes les factions de Warhammer Total War 3 – Ce que nous savons jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, il y a eu six factions confirmées dans le troisième match nouvellement annoncé dans le Warhammer Total Wsérie ar, Warhammer Total War 3. Quatre se composent de tous les dieux du chaos, et deux sont des factions humaines avec des antécédents très uniques. Cela dit, continuez à lire et nous vous expliquerons ce que vous devez savoir sur chacun d’eux, en commençant par les factions du chaos.

Toutes les factions du chaos dans Warhammer Total War 3 – Khorne, Nurgle, Tzeentch et Slannesh

Avant, les dieux du Chaos jouaient un petit rôle dans la série précédente à travers la faction terne des Chaos Warriors; cependant, avec la sortie prochaine du troisième titre, Creative Assembly apporte toute la colère des dieux sur nous.

Les quatre dieux du chaos, Khorne, Nurgle, Tzeentch et Slaanesh, auront leurs propres factions distinctes, ce qui suscite des milliers de questions, telles que quels seront leurs styles de jeu? Quelles unités obtiendront-ils et, dans l’ensemble, comment fonctionneront-ils en tant que factions? Voici ce que nous pensons à PGG qui va se passer avec Daemons of Chaos en tant que faction.

Pour commencer, nous pensons que Daemons of Chaos se déroulera de la même manière que toutes les autres factions jusqu’à présent dans les jeux précédents, alors que les quatre feront partie d’une énorme faction Daemon of Chaos. Chaque dieu aura potentiellement un seigneur légendaire sur le thème (très probablement un prince démon) autour d’un certain dieu le représentant sur le champ de bataille.

Connexes: Warhammer III annoncé, nouvelles factions, Cathay, date de sortie, dieux du chaos

La faction dans son ensemble pourrait également avoir accès à des unités uniques du chaos telles que des lettres de sang – comme nous l’avons vu dans la bande-annonce -, des nurglings et même des horreurs roses. Demons of Chaos aura probablement aussi un ensemble d’unités de base et d’unités spéciales basées sur le dieu / seigneur du chaos que vous sélectionnez dans le menu de faction.

Les mécanismes sur le thème du chaos peuvent également jouer un rôle dans leur fonctionnement dans le jeu, avec un mécanisme similaire à celui de la fonction de culte du dieu nordique des jeux précédents. Nous pourrions même voir des écoles de magie être ajoutées pour chaque dieu du Chaos en fonction de leurs thèmes et démons uniques.

Il s’agit bien sûr de pure spéculation, mais quoi qu’il en soit, vous devez toujours vous attendre à ce que le chaos soit une menace plus importante et joue un rôle plus important dans Total War Warhammer 3 de campagne. Parallèlement à cela, nous pourrions également voir les autres factions s’aligner dans la tradition sur le Chaos, obtenant une retouche bien méritée pour les aligner davantage sur le thème du troisième jeu.

Toutes les factions humaines de Warhammer Total War 3 – Kislev et Cathay

Avec l’arrivée des dieux du Chaos, deux factions humaines ont également été confirmées; le premier est Kislev, qui est apparu auparavant dans le Jeux de Warhammer Total War, mais comme une version stupide de l’Empire. C’est assez similaire à la façon dont le Chaos a été traité si vous y réfléchissez, mais cela est sur le point de changer car dans le troisième match, Kislev reçoit le traitement qu’il mérite, car la faction jouera un rôle important dans Warhammer 3.

Dans la tradition, Kislev est à peu près l’équivalent Warhammer de la Russie et de la Pologne, emballé ensemble dans un paquet de joie slave. La faction est située à l’extrême nord de l’Empire et a souvent été la première ligne de défense contre tout cauchemar qui sort du chaos.

Avec l’inclusion de Kislev, nous pouvons nous attendre à jouer le rôle de la reine des glaces, la femme montrée dans la récente bande-annonce; elle est Tsarina Katarin, et est le dirigeant actuel de Kislev dans la tradition, et sera très probablement un seigneur légendaire.

Les unités prendront très probablement une forte influence du livre d’armée de Kislev, et nous verrons toutes les unités telles que les lanciers ailés et les kossars. Ainsi, Kislev peut s’avérer être un mélange unique de Bretonnie et de celui des elfes des bois, en raison de leur utilisation à la fois des arches à cheval, de l’infanterie légère et de la cavalerie lourde.

Parallèlement à cela, une nouvelle école de magie de glace sera probablement incluse, car après tout, le dirigeant de Kislev et certains héros sont des pratiquants de la tradition de la glace. L’autre faction humaine qui a été confirmée est Cathay, et c’est une énorme affaire car c’est une autre faction mineure comme la côte des vampires qui est ajoutée au Total War Warhammer séries.

Pour commencer, Cathay, semblable à la façon dont Kislev est Warhammer réponse à la Russie et à la Pologne, est la Warhammer version de la Chine. Cela se répercute également sur leur liste d’unités et leurs traditions, alors que tout est fortement influencé par la mythologie et l’histoire chinoises.

Attendez-vous donc à voir des dragons, de la poudre à canon et trois Royaumes unités de style pour faire une apparition dans le jeu. Parallèlement à cela, nous pouvons même voir des systèmes magiques uniques, des unités comme des statues animées et des mercenaires ogres pour Cathay.