Sons of the Forest: Solar Cells et Knight V – C’est dans la 3e mise à jour

Jeux de fin de soirée nous donne la 3e mise à jour de son blockbuster de survie Fils de la forêt. Un coup d’œil aux notes de mise à jour révèle des innovations révolutionnaires, qui sont importantes gain pour le jeu promesse.

Jusqu’à présent, les nuits à Sons of the Forest sont extrêmement sombres, ce qui rend incroyablement difficile de ne pas se perdre dans les forêts et les grottes perdre l’orientation. Rien n’a changé en termes de luminosité avec la dernière mise à jour, mais il existe maintenant des éléments utiles qui peuvent être utilisés un peu lumière dans l’obscurité apporter.

Que la lumière soit : les cellules solaires fournissent de l’électricité

L’innovation la plus remarquable est probablement la cellules solaires être avec lequel vous pouvez produire de l’électricité. Ils sont aussi nouveaux ampoules. Ceux-ci peuvent être connectés aux panneaux solaires avec un fil et allumé ou éteint séparément devenir.

De plus, il existe maintenant un appareil de vision nocturne et un nouveau moyen de transport. La dite Chevalier V est un monocycle électrique avec lequel vous pouvez voler à travers l’île. Mais attention aux arbres ! Les commandes prennent un peu de temps pour s’y habituer.

© Endnight Games

Que voulons-nous? Plus de pièges !

Les systèmes anti-ennemis déjà existants se développent sous la forme d’un piège à ressort. Le sling board apprend non seulement à vos adversaires à voler, mais devrait également vous aider bonne dose de plaisir s’occuper de. Le détournement est déjà préprogrammé ici.

Le mannequin était dans support d’armure renommé et seulement nécessaire pour la production 1 rouleau de ruban adhésif au lieu des 5 précédents. De plus, il n’était malheureusement pas possible de monter les escaliers et/ou Rampes sur murs existants à construire qui est maintenant corrigé.

Supprimer la sauvegarde du jeu dans Sons of the Forest

Les développeurs en ont aussi un Bouton ajouté, qui vous permet de supprimer des jeux sauvegardés. Le nombre d’emplacements de mémoire a également été augmenté limité à 30pour résoudre les problèmes de synchronisation du cloud Steam.

Bien sûr, tout cela n’est que la pointe de l’iceberg. D’autres améliorations et corrections de bogues peuvent être trouvées dans les notes de mise à jour sur le page officielle du jeu sur Steam. Des guides utiles peuvent être trouvés dans notre solution complète.