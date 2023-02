Les Simpson ont prédit Les Fabelman

Curiosités

La série créée par Matt Groening a beaucoup de points communs avec le film qui pourrait offrir à Steven Spielberg un nouvel Oscar.

© IMDbLes Fabelman.

C’était l’un des meilleurs films de 2022 et est l’un des principaux candidats à les Oscars 2023. On parle de Les Fabelmanla production dirigée par Steven Spielberg où il a jeté une grande partie des histoires qui se sont produites dans sa vie et l’ont amené à devenir ce qu’il est aujourd’hui. Bien sûr, bien sûr, avec une touche dramatique pour rehausser la fiction.

Les Fabelman nous montre l’histoire de Samy Fabelmann, un jeune homme qui dès son plus jeune âge découvre son amour pour le cinéma et trouve différentes manières de mener à bien cette vocation. Ainsi, on le voit exécuter différentes stratégies et techniques pour faire de grosses productions maison. Tous, avec leur famille comme axe.

À ce stade, cela ne devrait plus nous surprendre, mais Les Simpsons réussi à prédire (encore une fois) ce film de Steven Spielberg. Dans un message rédigé par l’utilisateur @ cevangelista413qui comptait plus de 4 000 aimevous pouvez voir différentes images de la série de Matt Groening qui ont leur équivalent dans Les Fabelman.

Depuis Bart Simpson filmer sa sœur Lisa avec une caméra, jusqu’à l’apparition de jean ford avec un cache-œil et un personnage un peu étrange, tout cela était prévu dans Les Simpsons à différents moments de leurs émissions. Le plus drôle, c’est que plus tard plusieurs réponses sont apparues avec plus de séquences qui semblent être copiées du film de Spielberg.

+Où regarder toutes les saisons des Simpsons

Pour pouvoir voir tous les épisodes de la série créée par Matt Groening tout ce dont vous avez besoin est un abonnement à un service streaming. Qui? Si vous êtes en Espagne, vous devrez avoir Disney+. En Amérique latine, pour sa part, il suffit que vous ayez accès à Étoile+ pour pouvoir profiter des plus de 30 tranches de Les Simpsons.

