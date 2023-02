Qui est qui dans La Ley de Lidia Poet : casting de la série Netflix

in

La nouvelle série dramatique de Netflix présente la première femme avocate d’Italie. Rencontrez le casting complet de la fiction qui éblouit sur la plateforme de streaming.

©NetflixLidia Poet’s Law, la série à succès sur la plateforme de streaming.

Une série dramatique mène les tendances de Netflix. Il s’agit de La loi du poète Lydiaune production qui se déroule à la fin du XIXe siècle et qui présente les première avocate italienne. L’histoire particulière de l’avocate commence lorsque la cour d’appel de Turin déclare son admission au barreau non réglementée. Ici, nous passons en revue qui sont les acteurs menant cette fiction.

+ La distribution principale de La Ley de Lidia Poet

– Matilda De Angelis dans le rôle de Lydia

poétesse lydieSans aucun doute, elle a marqué l’histoire en devenant la première femme avocate en Italie. C’est pourquoi Netflix a choisi une actrice de la stature de Mathilde De Angelis pour la personnifier dans la série La loi du poète Lydia. L’interprète, qui surprend également en tant que chanteur, a 27 ans et est né à Bologne. Tout au long de sa carrière, il a participé à des productions telles que La Défaite, Course et Île aux Roses.

– Eduardo Scarpetta dans le rôle de Jacopo Barberis

L’un des rôles fondamentaux de La loi du poète Lydia c’est celui de Jacopo Barberis. Ce personnage apparaît comme le beau-frère de Lidia qui se distingue comme étant un mystérieux journaliste qui parvient à lui transmettre des informations et à se frayer un chemin à travers les mondes cachés de Turin. Le rôle est dirigé par Edouard Scarpettaqui est venu sur Netflix après avoir joué dans des fictions telles que capri-révolution et Carosello Carosone.

– Pier Luigi Pasino est Enrico Poète

Dans la fiction Netflix, Lidia Poet a eu l’aide de son frère enrico. Cet homme lui offre un emploi dans son cabinet d’avocats au moment même où sa situation financière se détériore. A partir de là, le protagoniste parvient à préparer l’appel contre la sentence. Le personnage est entre les mains de Pier Luigi Pasinoqui a travaillé sur joli garçon et je ne suis pas ancre.

– Sara Lazzaro dans le rôle de Teresa Barberis

Un autre des rôles qui s’est démarqué dans la série dramatique Netflix est celui de Thérèse Barbéris. A cette occasion, la femme de Jacopo est interprétée par sarah lazzaro. L’actrice, née en Italie, a passé une bonne partie de sa vie aux États-Unis. Ainsi, il a réussi à participer à des projets tels que Le jeune Messie soit Le jeune pape.

