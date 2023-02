Billions a plusieurs retombées prévues à Showtime, y compris des millions et des billions

Showtime prévoit également jusqu’à quatre émissions connectées à Des milliardsy compris les retombées doublées Des millions et Billions. La nouvelle arrive également au milieu des rapports de Showtime fusionnant avec Paramount + pour présenter un mélange de programmation de chacun. Selon le Wall Street Journal, Showtime semble prendre une page de Yellowstone, qui provient de la même société mère, Paramount Global. Cette émission a engendré plusieurs retombées se déroulant à différentes périodes, chacune d’entre elles réussissant encore plus dans les étapes de planification.





Après une seule saison de la série suite Dexter : sang neufle réseau a également commandé un Dextre série préquelle qui servira d ‘ »histoire d’origine » pour le personnage. Aucun autre détail n’est révélé et l’implication de l’acteur original Michael C. Hall est inconnue. Pendant ce temps, il y a d’autres retombées prévues qui sont également envisagées à Showtime, avec une série préquelle proposée après le Trinity Killer, joué par John Lithgow dans la série originale et Dexter : sang neuf.

Le nouveau rapport note également que Showtime va de l’avant avec une nouvelle série de thrillers réalisée par George Clooney. C’est basé sur Le bureau et situé dans la CIA, et l’espoir est que ce spectacle engendre une nouvelle franchise d’espionnage semblable à Patrie.





Selon le nouveau rapport, l’idée de l’expansion de Des milliards est de « donner aux téléspectateurs divers points d’entrée dans des mondes fictifs d’argent et de pouvoir ». Avoir plusieurs retombées permettra également à Showtime de présenter de nouveaux contenus du Des milliards univers diffusé à la télévision tout au long de l’année. Un spin-off, Des millionsest prévu de suivre des personnages plus jeunes « sur la montée en puissance de la finance », tandis que Billions sera une « incursion plus savonneuse dans l’ensemble des ultrariches ».

Plus de détails ont été révélés sur deux autres retombées prévues. L’un se déroule à Miami, développé par Des milliards co-créateurs Brian Koppelman et David Levien. On dit que les producteurs de l’émission superviseront également le développement d’un spin-off distinct se déroulant à Londres, emmenant l’histoire à l’étranger.

Des milliards a été créé par Koppelman, Levien et Andrew Ross Sorkin. La série a été créée pour la première fois en 2016 et compte six saisons. Elle plonge dans le monde de la haute finance, à la suite d’une distribution d’ensemble dirigée par Paul Giamatti et Damian Lewis. La série met également en vedette Maggie Siff, David Costabile, Condola Rashad, Asia Kate Dillon, Jeffrey DeMunn, Kelly AuCoin, Corey Stoll, Daniel Breaker et Sakina Jaffrey.

Il n’y a pas encore de mot sur quand Des millions, Billionset les autres retombées prévues pourraient arriver.