Avant Lucifer: le rôle que Tom Ellis a presque joué dans Outlander

tom ford Rouge à lèvres Boys & Girls II - CHADWICK

TOM FORD BEAUTY présente TOM FORD BEAUTY BOYS & GIRLS, une collection décadente de mini rouges à lèvres de la taille d'une pochette dans un emballage ivoire et doré. Nommé d'après les hommes et les femmes que M. Ford admirait, des intimes aux partenaires professionnels du monde entier. Avec 15 nouveaux garçons et 15 nouvelles filles, assourdis à bruyants, élégants à glamour et tout le reste, une seule couleur ne suffit pas.De Armie et Kendrick à Cardi et Helena, les 25 garçons et 25 filles sont faits pour être portés séparément ou en couches. Disponible dans les finitions crème, mat, métallique, ultra-riche et transparent, chaque garçon et fille offre une nouvelle chance de mélanger, assortir et jouer avec des couleurs vraiment transformatrices.