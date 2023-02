Fin de « Mr. Queen » expliqué : le chef revient-il dans son corps ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « Mr. Queen » (« Mr. Queen » en anglais) est une série télévisée sud-coréenne basée sur la série Web chinoise « Go Princess Go », basée sur le roman du même nom de Xian Chen. Le drame historique romantique qui est disponible sur netflix du 15 février 2023 raconte l’histoire d’un chef qui, après s’être réveillé dans le corps d’une reine du XIXe siècle, doit faire face à la cour et trouver un moyen de revenir dans le présent et de retrouver sa propre vie.

Jang Bong-hwan (Choi Jin-hyuk) est un chef prestigieux qui travaille à la Maison Bleue, la résidence officielle du Premier ministre de Corée du Sud. Lors d’un dîner important pour l’ambassadeur de Chine, il fait apparemment une erreur et est poursuivi par des officiers jusqu’à ce qu’il tombe dans une piscine.

Après s’être cogné la tête, Jang Bong-hwan voit une femme vêtue d’une autre époque qui l’embrasse. Au réveil, il se rend compte qu’il a voyagé jusqu’en 1851 et se trouve dans le corps de Kim So-yong (Shin Hye-sun), la future épouse du vingt-cinquième roi de la dynastie Joseon et de la reine Cheorin.

Jang Bong-hwan devient la reine Cheorin dans la série coréenne « Mr. Queen » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « SEÑOR REINA » ?

Quand le protagoniste de « monsieur la reine » apprend que Kim So-yong est tombé dans le lac avant le changement de corps et de temps, tente d’entrer dans l’eau pour récupérer sa vie. Mais elle découvre que la haute reine douairière a ordonné le drainage du lac, alors elle utilise ses talents culinaires pour gagner son appréciation.

Après avoir empêché un banquet royal de se transformer en désastre en gérant la cuisine, la reine Cheorin demande à la haute reine douairière d’ordonner que le lac soit rempli. Cependant, en raison du temps, cela prend beaucoup de temps. Grâce à une forte pluie, Jang Bong-hwan a la chance de plonger dans l’eau, mais en vain.

Résigné à vivre dans le corps de la reine Cheorin, le chef entreprend d’aider Cheoljong de Joseon à faire face à ses ennemis en utilisant sa connaissance de l’histoire. Dans la foulée, elle découvre que la reine douairière veut se débarrasser d’elle, en fait, elle essaie plusieurs fois.

Un jour, le protagoniste de « Monsieur la Reine » s’évanouit et se réveille dans son vrai corps pendant quelques minutes. Constatant qu’il ne peut pas bouger et que la police le poursuit toujours, il décide de retourner au temps de la reine Cheorin et de continuer à conseiller le roi de la dynastie Joseon.

Cheoljong tombe amoureux de Kim So-yong dans la série coréenne « Mr. Queen » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « SEÑOR REINA » ?

Le chef revient-il à son corps et à son temps ?

Dans le dernier épisode de « monsieur la reine», alors que Jwa-Geun et la haute reine douairière appellent tous les soldats dans la partie la plus intérieure du palais. Bong-Hwan et Cheoljong se dirigent vers la chambre principale. Cependant, Jwa-Geun a une arme secrète pour assurer sa victoire.

Il s’agit de Sal-Soo, qui tire du toit contre Cheoljong. Bien que le chef intervienne pour sauver le roi, l’envoyé de Jwa-Geun tire une deuxième fois, blessant le couple royal. Avant que le prince Youngpyeong ne tue Sal-Soo, Bong-Hwan se réveille dans son vrai corps.

Afin de découvrir ce qui est arrivé à Cheoljong et à la reine Cheorin, le chef s’enfuit et trouve un livre d’histoire. Le roi bat ses ennemis, Jwa-Geun est vaincu au combat et contraint de payer pour ses crimes, tandis que la reine douairière est exilée au palais de l’Ouest. De plus, Kim So-yong va bien, tout comme son bébé.

L’histoire de Jang Bong-hwan a également changé. La police ne cherche pas à l’arrêter mais à le protéger du vrai coupable, c’est-à-dire que sa carrière de chef n’est pas ruinée.