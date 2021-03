Quels sont les anneaux d’anxiété, les anneaux anti-stress qui deviennent fous sur TikTok

Pour devenir viral du jour au lendemain TIC Tac ce ne sont pas seulement des danses et des défis, mais aussi des produits commerciaux. L’histoire encore courte de la plateforme est déjà parsemée de cosmétiques, accessoires de cuisine et autres catégories de produits qui ont fini au centre de l’attention du public des jeunes et très jeunes sur le réseau social; le dernier accessoire dont vous parlez à plusieurs reprises dans l’application est leanneau d’anxiété, un anneau très spécial qui apparaît dans un nombre toujours croissant de tiktok devenant un vrai objet de désir.

Quel est l’anneau d’anxiété

Ce type de bagues est connu sous plusieurs noms, tels que anneau de fileur, anneau anti-stress ou anneau rotatif. Le concept de base est le même: des éléments secondaires sont greffés autour du cadre circulaire de l’accessoire, qui peut être glisser le long de l’anneau lui-même – donnant naissance au terme anglais spinner, qui signifie filage. Les éléments qui tournent autour de l’anneau sont faits pour se déplacer avec le pouce de la même main sur laquelle l’accessoire est porté: se concentrer même partiellement sur cette activité devrait fonctionner comme remède contre le stress (bien qu’il n’y ait pas de recherche impartiale à ce sujet) c’est pourquoi les anneaux sont également appelés anneau d’anxiété ou anti-stress.

@__shreyap #fyp #foryoupage #foryou #viral #CaliStarChallenge #alevels #anxiety #ring #sixthform # year13 # y13 ♬ motif x promiscuité – elfixsounds

Succès sur TikTok

Le succès de ces accessoires sur TikTok a des origines similaires à celles de la plupart des phénomènes viraux sur les réseaux sociaux: l’une des vidéos montrant comment cela fonctionne est terminée sous les yeux d’un grand nombre de personnes, également piloté par les algorithmes de l’application. Certains téléspectateurs voulaient acheter une bague identique et la montrer à leurs abonnés; la chaîne a continué et les vidéos associées rassemblées sous des hashtags tels que #anxiety et #ring. Les variantes les plus populaires sur la plate-forme de partage vidéo sont celles comportant trois petites perles, qui peuvent être glissées le long de l’anneau ensemble ou séparément. Heureusement, les bagues ne sont pas particulièrement chères: elles peuvent être trouvées en ligne quelques euros.

