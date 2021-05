Les satellites Internet Starlink de SpaceX pour se connecter aux systèmes Google Cloud

SpaceX prévoit de développer sa constellation de satellites Internet Starlink avec l’aide de Google Cloud.

Les deux géants de la technologie ont annoncé la collaboration jeudi 13 mai pour fournir des données, des services cloud et des applications pour l’entreprise Starlink des clients partout dans le monde, à partir de 2021. La valeur de la transaction n’a pas été divulguée.

Les principales implications pour la constellation croissante de 1 500 Starlinks en orbite incluent la construction de stations au sol par SpaceX aux mêmes emplacements que les centres de données Google et la connexion des satellites Starlink à l’infrastructure Google Cloud existante. SpaceX installera le premier terminal Starlink chez Google New Albany, Ohio centre de données, a déclaré un porte-parole Le bord .

«La combinaison du haut débit à faible latence et haut débit de Starlink avec l’infrastructure et les capacités de Google offre aux entreprises mondiales la connexion sécurisée et rapide que les organisations modernes attendent», Gwynne Shotwell, président et chef de l’exploitation de SpaceX, dit dans la déclaration .

En rapport: La mégaconstellation du satellite Starlink de SpaceX se lance en photos

La collaboration prévoit également d’introduire des services cloud émergents, tels que intelligence artificielle et l’apprentissage automatique – pour prendre des décisions sur les parties d’un ensemble de données à envoyer sur Terre; ces services informatiques pourraient réduire les besoins en bande passante. Le marché cible de SpaceX pour les clients sont ceux qui travaillent dans les zones rurales où la vitesse Internet est souvent diminuée.

Google et SpaceX ont signé un autre accord majeur en 2015, lorsque Google a annoncé qu’il dépenserait 900 millions de dollars pour SpaceX « pour soutenir l’innovation continue dans les domaines du transport spatial, de la réutilisabilité et de la fabrication de satellites », selon SpaceNews . Pour la perspective, c’était quatre ans avant le premier Starlink lancé en 2019, et avant que SpaceX ait des fusées Falcon 9 à atterrissage automatique travaillant dans le but de réduire les coûts de lancement.

L’un des principaux concurrents de Google, Microsoft, a également annoncé un accord avec SpaceX et SES en octobre 2020 pour des services cloud. À l’époque, les entreprises avaient déclaré que le pacte prendre en charge l’activité cloud Azure Space de Microsoft qui fonctionne à partir de centres de données mobiles qui peuvent être déployés partout dans le monde.

Les partenariats dans le cloud ne sont en aucun cas inhabituels dans le secteur spatial, car les entreprises cherchent à réduire le coût de la fourniture d’informations dans des zones de plus en plus éloignées. Amazon Web Services et Iridium Communications, par exemple, avoir une collaboration concentré sur le Internet des objets pour connecter des appareils ou des objets (comme des conteneurs d’expédition) à des services à large bande pour le suivi ou les communications.

Alors que Starlink a pour objectif de fournir une large bande dans les zones traditionnellement mal desservies, les astronomes sont sonner l’alarme sur les mégaconstellations J’aime ça. L’inquiétude est que les satellites brillants pourraient causer des problèmes pour les observations scientifiques nécessitant des études à large champ, telles que la chasse aux astéroïdes potentiellement dangereux. SpaceX est expérimenter des méthodes pour réduire la luminosité des Starlinks individuels.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.