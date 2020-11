7 faits aléatoires sur le producteur de génie de SEVENTEEN Woozi que tout le monde devrait savoir

Woozi est la preuve ultime que les grandes choses viennent dans de petits paquets! En tant que leader de DIX-SEPTL’unité vocale du groupe, ainsi que le principal producteur de la plupart des chansons du groupe, il a beaucoup de poids à porter sur ses épaules.

Cependant, malgré tout le stress et le travail acharné qui accompagnent sans aucun doute ses positions, Woozi les interprète avec une passion et une grâce impressionnantes, prouvant pourquoi il est connu comme l’épine dorsale de SEVENTEEN. Que vous soyez déjà fan de cette talentueuse idole ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur lui, voici 7 faits que vous devriez trouver intéressants!

1. La signification de son nom de scène.

Le vrai nom de Woozi est Lee Jihoon, alors comment a-t-il obtenu le nom de scène Woozi? Cela vient en fait d’une phrase que les membres du personnel de l’entreprise l’appellent! Le personnel de Pledis Entertainment l’appellerait «Uri Jihoon», ou «notre Jihoon». Il a condensé cela en «Woozi», en prenant le «U» et le «Ji» du terme. De plus, son vrai nom, Jihoon, signifie «soyez un homme sage», c’est donc parfait pour le talentueux chanteur, compositeur et producteur!

2. Sa période d’entraînement a été impressionnante.

Pendant ses jours d’entraînement, Woozi était en fait un membre de l’unité d’interprétation, ce qui pourrait être difficile à imaginer maintenant, étant donné à quel point il est connu pour sa voix! Cependant, comme il était le stagiaire n ° 1 pendant sa période de formation, il a pu prouver à quel point il était bien équilibré dans tous les domaines de la performance.

C’est encore plus impressionnant quand vous apprenez qu’il n’a pas eu d’expérience dans la danse, l’écriture de chansons ou la production avant d’avoir rejoint la compagnie! Il était même candidat pour devenir le chef de SEVENTEEN dans son ensemble, mais il l’a refusé parce qu’il avait l’impression qu’il avait déjà trop de responsabilités.

3. Il peut également jouer de nombreux instruments.

En plus d’être un chanteur, danseur, auteur-compositeur et producteur expérimenté, Woozi est également doué pour jouer des instruments! En fait, il peut jouer de la guitare, du piano, de la batterie, de la flûte à bec et de la clarinette.

4. Il est obsédé par un certain film.

De nombreux fans le savent déjà à cause de combien Woozi en a parlé, mais il est obsédé par le film Panthère noire. En fait, même s’il va rarement au cinéma, il est allé trois fois pour regarder ce film! Il a même un passeport Wakanda.

5. Il a une tonne de chansons protégées.

Parce que Woozi écrit tant de chansons, pour SEVENTEEN ainsi que pour d’autres artistes, il a une tonne de chansons protégées sous son nom! En fait, il a 102 chansons protégées au total, ce qui représente une tonne pour un seul producteur! Il n’est pas étonnant qu’il passe autant de temps dans son atelier, qui s’appelle Universe Factory.

6. Il a une muse unique.

Woozi aime les dessins animés et les anime! Il a même eu des rêves d’enfance qui découlaient de l’observation d’anime; par exemple, il voulait devenir boulanger après avoir regardé Yakitate !! Japon, et un joueur professionnel de Go après avoir regardé Hikaru no Go. Il aime aussi une tonne d’autres spectacles, et en fait, ils lui donnent souvent l’inspiration pour son écriture et sa production musicale!

7. Il a une tonne d’amis idoles.

Même si Woozi est un peu solitaire et casanier (relatable), il a en fait beaucoup d’amis idoles! Parmi eux se trouvent Ailee, ASTROde Moonbin, AB6IXde Woojin, EXOde Chanyeol, et Kang Daniel.

J’espère que vous avez appris quelque chose de nouveau sur cette idole extrêmement talentueuse!