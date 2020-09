Les géants de la Silicon Valley déversent les nouvelles taxes européennes sur les citoyens

Depuis un certain temps, plusieurs pays ont l’intention de résoudre le problème de fiscalité des géants de la technologie, qui réalisent des profits élevés partout où ils opèrent sans rendre à leurs communautés ce que les gouvernements estiment juste de faire. Pour le moment, cependant, les efforts de ces institutions ne semblent pas avoir d’effets particulièrement significatifs: c’est ce que souligne le cas du Royaume-Uni où Apple, Google et Amazon ont a réagi aux nouvelles taxes impôts dans le pays en augmentant simplement le coût de leurs services e passant ainsi l’augmentation de prix au consommateur ou à l’utilisateur final.

La taxe a été annoncée en 2018, dans le but de retirer 2% des revenus générés par les entreprises actives dans le domaine des services numériques et une entrée en vigueur attendue cette année. Au cours du dernier mois, cependant, les trois géants ont tous annoncé qu’ils retoucheraient l’offre de certains de leurs services les plus populaires en conséquence: les revenus des développeurs qui vendent des logiciels sur leMagasin d’applications Apple sera réduit, les coûts des publicités sur la plateforme Google Ads Allons Youtube va augmenter et plusieurs services offerts par Amazon aux revendeurs tiers subiront des augmentations.

D’une part, les mesures adoptées ont pour seul objectif de compenser les pertes attendues du fait de la nouvelle taxe et n’affecteront pas directement les citoyens. D’un autre côté, cependant, ils seront inévitablement ils en paient le prix, car ceux qui font du commerce avec ces géants ne voudront guère supporter le coût d’une taxe destinée à ces derniers. Cela se passe au Royaume-Uni comme dans tous les autres pays, y compris le nôtre qui, en 2020, a introduit une taxe similaire de 3%.

Après tout, la position de ces entreprises est claire: les gouvernements ils devraient trouver un accord la fiscalité internationale plutôt que l’application unilatérale des impôts; jusqu’à ce que cela se produise, la réponse restera probablement la même. Le problème est que les entreprises technologiques américaines ils savent très bien comment leur pays le voit sur le sujet. Le président américain Donald Trump est arrivé menacer de représailles contre quiconque menaçait d’augmenter les impôts imposés aux géants de la Silicon Valley; les chances que les États-Unis s’assoient à une table commune dans ce but précis ne sont pas élevées.