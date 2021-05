La saga Rey Skywalker devrait se poursuivre dans la saison 3 de Mandalorian

Le mandalorien a été l’un des rares Guerres des étoiles projets qui ont uni les fans de la franchise. En revanche, les suites ont énormément lutté sur ce front malgré l’introduction de nombreux personnages bien-aimés dans l’univers. Rey était l’un de ces personnages, et il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles Rey et Le mandalorien sont destinés à entrer en collision. Inverse.com rapporte que Daisy Ridley s’engage à reprendre son rôle de Rey pour un futur projet, et le site Web est convaincu que ce sera pour Le mandalorien. Creusons cette rumeur.

Le plus grand obstacle pour l’histoire de Rey continue en Le mandalorien est la chronologie. Bien que la série Disney + et les Sequels aient lieu après la trilogie originale, l’histoire de Rey se déroule au moins deux décennies après celle de Din Djarin et de Baby Yoda. La seule façon dont Daisy Ridley fait une apparition dans la série est de savoir si Le mandalorien fait un saut de temps énorme entre les saisons. Pour la plupart des émissions, ce serait impossible à réaliser, mais la saison 2 de Le mandalorien ressemblait beaucoup à une fin. Baby Yoda (excusez-moi, Grogu) a été envoyé s’entraîner avec Luke Skywalker, et Din Djarin s’est retrouvé avec le Dark Saber. Narrativement parlant, si la série avançait rapidement sur deux décennies, cela ne laisserait pas de nombreux scénarios non résolus.

Maintenant, la grande question est de savoir pourquoi Rey reviendrait Le mandalorien par opposition à sa propre aventure en solo. Une grande connexion pourrait être Baby Yoda. Il est bien connu que Ben Solo (qui deviendra plus tard Kylo Ren) a détruit l’Académie Jedi dirigée par Luke Skywalker. Pour cette raison, nous sommes amenés à croire que Baby Yoda était présent à l’Académie lorsque cela a eu lieu, même s’il s’est probablement échappé d’une manière ou d’une autre. Un scénario suivant Rey alors qu’elle découvre Baby Yoda et démarre une nouvelle académie Jedi pourrait avoir beaucoup de sens, et le Mandalorien la série pourrait être le meilleur endroit pour le faire. Din Djarin pourrait revenir sans avoir besoin de maquillage de vieil homme (il porte un casque la plupart du temps) et pourrait potentiellement faire équipe avec Rey. Les possibilités sont là.

En fin de compte, je suppose que le retour de Daisy Ridley sera pour son propre projet centré sur Rey. Bien que je pense que Rey et Baby Yoda sont destinés à se rencontrer à un moment donné, Guerres des étoiles les fans s’investissent dans les aventures de Din Djarin et de ses amis. Avoir un saut de vingt ans après seulement deux saisons serait extrêmement choquant, mais pas inconnu. Je prédis que si Rey se présente Le mandalorien, ce sera dans une saison plus tardive.

Le mandalorien La saison 3 est lancée, mais il faudra encore un peu de temps avant sa première. Jon Favreau et Dave Filoni ont confirmé que Le livre de Boba Fett films avant la saison 3, ce qui signifie qu’il n’arrivera pas avant le milieu ou la fin de 2022. L’autre obstacle est l’engagement de Pedro Pascal dans la prochaine adaptation de HBO Max de Le dernier d’entre nous, qui a la priorité de tournage sur Le mandalorien. Quoi qu’il en soit, il faudra longtemps avant Guerres des étoiles les fans apprennent si la rumeur de Rey se concrétise.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming